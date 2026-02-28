Prima pagină » Știri externe » Trump face anunțul care cutremură planeta: „De 47 de ani, regimul iranian strigă: Moarte Americii. Bombe vor cădea peste tot”

Trump face anunțul care cutremură planeta: „De 47 de ani, regimul iranian strigă: Moarte Americii. Bombe vor cădea peste tot”

28 feb. 2026, 10:04, Știri externe

Președintele american Donald Trump a confirmat că SUA au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului într-un videoclip de opt minute postat pe Truth Social.

El a afirmat că „activitățile amenințătoare ale Teheranului pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume”.

„De 47 de ani”, adaugă Trump, „regimul iranian scandă «Moarte Americii» și duce o campanie nesfârșită de vărsare de sânge”.

Trump spune apoi că „vom distruge rachetele lor” și „vom anihila marina lor”, adăugând că, deși s-au luat măsuri pentru a evita victimele, „s-ar putea să pierdem americani”.

El le spune Gărzii Revoluționare Islamice să „depună armele” sau „să înfrunte moartea sigură”.

Adresându-se poporului iranian, Trump spune „ora libertății voastre a sosit” și îi avertizează că „bombele vor cădea peste tot”.

„Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru, va fi al vostru”, adaugă el.

„Aceasta va fi, probabil, singura voastră șansă pentru generații întregi. De mulți ani, ați cerut ajutorul Americii, dar nu l-ați primit niciodată.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Netanyahu: „A venit timpul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei. Acest regim nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare”

Iranul ripostează cu rachete asupra Israelului. Armata Isrealiană: „Cetățenii să intre într-un spațiu protejat“. Alarmele au sunat în Tel Aviv

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Netanyahu: „A venit timpul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei. Acest regim nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare”
10:58
Netanyahu: „A venit timpul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei. Acest regim nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare”
EXTERNE Mesajul Mossad pe contul de X: „Suntem alături de voi, împreună vom readuce Iranul la la zilele sale de aur. Aveți grijă de voi!”
10:54
Mesajul Mossad pe contul de X: „Suntem alături de voi, împreună vom readuce Iranul la la zilele sale de aur. Aveți grijă de voi!”
FLASH NEWS Liderul Khamenei a fugit din Iran. Casa i-a fost lovită de atacurile americane
10:33
Liderul Khamenei a fugit din Iran. Casa i-a fost lovită de atacurile americane
ULTIMA ORĂ 🚨 Iranul ripostează cu rachete asupra Israelului. Armata Isrealiană: „Cetățenii să intre într-un spațiu protejat“. Alarmele au sunat în Tel Aviv
10:29
🚨 Iranul ripostează cu rachete asupra Israelului. Armata Isrealiană: „Cetățenii să intre într-un spațiu protejat“. Alarmele au sunat în Tel Aviv
ANALIZA de 10 „Mindichgate”. Culisele arestării lui Herman Halușcenko, fost ministru al Energiei, figură-cheie în cel mai mare scandal de corupție din Ucraina, acuzat că câștigat 9 milioane dolari din schema „Energoatom”
10:00
„Mindichgate”. Culisele arestării lui Herman Halușcenko, fost ministru al Energiei, figură-cheie în cel mai mare scandal de corupție din Ucraina, acuzat că câștigat 9 milioane dolari din schema „Energoatom”
ACCIDENT Scene incredibile în Bolivia. După prăbușirea unui avion cu bani, localnicii s-au pus pe strâns bancnotele, printre cadavre și rămășițele aeronavei
09:15
Scene incredibile în Bolivia. După prăbușirea unui avion cu bani, localnicii s-au pus pe strâns bancnotele, printre cadavre și rămășițele aeronavei
Mediafax
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
Digi24
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului
Cancan.ro
A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026! Lovitură în televiziune!
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Adevarul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Mediafax
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Click
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
Fiul unei celebre vedete TV a murit! Tânărul avea doar 23 de ani. Prima ipoteză a polițiștilor despre cauza morții a sfâșiat familia
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Descopera.ro
Ce se ascunde în „inima” Căii Lactee?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Secretul organizării Domeniilor Coroanei: un model inspirat din Ungaria?

Cele mai noi

Trimite acest link pe