Trump face anunțul care cutremură planeta: „De 47 de ani, regimul iranian strigă: Moarte Americii. Bombe vor cădea peste tot”

Președintele american Donald Trump a confirmat că SUA au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului într-un videoclip de opt minute postat pe Truth Social.

El a afirmat că „activitățile amenințătoare ale Teheranului pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume”.

„De 47 de ani”, adaugă Trump, „regimul iranian scandă «Moarte Americii» și duce o campanie nesfârșită de vărsare de sânge”.

Trump spune apoi că „vom distruge rachetele lor” și „vom anihila marina lor”, adăugând că, deși s-au luat măsuri pentru a evita victimele, „s-ar putea să pierdem americani”.

El le spune Gărzii Revoluționare Islamice să „depună armele” sau „să înfrunte moartea sigură”.

Adresându-se poporului iranian, Trump spune „ora libertății voastre a sosit” și îi avertizează că „bombele vor cădea peste tot”.

„Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru, va fi al vostru”, adaugă el.

„Aceasta va fi, probabil, singura voastră șansă pentru generații întregi. De mulți ani, ați cerut ajutorul Americii, dar nu l-ați primit niciodată.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Netanyahu: „A venit timpul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei. Acest regim nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare”

Iranul ripostează cu rachete asupra Israelului. Armata Isrealiană: „Cetățenii să intre într-un spațiu protejat“. Alarmele au sunat în Tel Aviv