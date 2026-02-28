Prima pagină » Actualitate » Mesajul Mossad pe contul de X: „Suntem alături de voi, împreună vom readuce Iranul la la zilele sale de aur. Aveți grijă de voi!”

28 feb. 2026, 10:54, Actualitate
Mesajul Mossad pentru poporul iranian: „Suntem alături de voi”

Într-un mesaj postat pe contul de X, Mossad transmite o îndemnare și o promisiune către poporul iranian, la scurt timp după începerea bombardamentelor israeliano-americane.

„Suntem alături de voi”, susține serviciul de informații al Israelului, într-un mesaj adresa iranienilor.

Mossadul promite „zile de aur” pentru Iran

În timp ce Israelul lansează atacuri asupra Iranului, agenția de spionaj Mossad, într-un mesaj postat în limba persană atât pe rețeaua X, cât și pe canalul său oficial Telegram, îi cheamă pe iranieni să ajute „să readucă Iranul la zilele sale glorioase”.

„Frații și surorile noastre iraniene, nu sunteți singuri! Am lansat un canal Telegram extrem de sigur și dedicat, special pentru dvs. Împreună vom readuce Iranul la zilele sale de aur!”, se arată în declarație. Mossad face apel la iranieni să împărtășească „fotografii și videoclipuri cu lupta voastră dreaptă împotriva regimului”.

La scurt timp după declanșarea atacului asupra Iranului, au avut loc explozii în apropierea biroului liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Informațiile presei occidentale sunt că acesta nu se afla la Teheran. Se pare că liderul în vârstă de 86 de ani a fost transferat într-o locație sigură și nedivulgată.

Surse israeliene precizează că atacul ar fi fost planificat de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.

SUA și Israel au atacat Iranul. Trump: „Am lansat o operațiune majoră”. Liderul Khamenei a părăsit țara. Iranul închide spațiul aerian

