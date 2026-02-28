Salarii bricolaj 2026 | Cât câștigă angajații de la Dedeman, Leroy Merlin și Hornbach. Cine plătește mai bine?

Pe piața de bricolaj din România competiția este extrem de dură. În consecință, lupta pentru a atrage personal calificat cu experiență este aprigă. Nu este vorba de simpli vânzători, ci despre experți în domeniul respectiv care știu ce și cui vând, care cunosc domeniul respectiv. Nu poți angajezi instalatori la raionul de gresie și faianță și electicieni la tâmplărie etc. Deci, salariile sunt pe măsura calificării. Care sunt veniturile cumulate ale acestor angajați calificați?

Dedeman

Spre deosebire de competitori, Dedeman (frați Paval) mizează pe un salariu de baza corect, dar pe un sistem de bonusare extrem de agresiv.

Venit net casier: Un începător pleacă de la aproximativ 3.500 lei net.

Bonusuri: Aici se face diferența. Cu bonusul de vânzări și cel de prezență, un lucrător comercial din București sau Cluj ajunge usor la 4.800 – 5.200 lei net.

Extra: bonuri de masă de 45 lei/zi (aprox. 900 lei/lună) și prime de sărbători de peste 1.500 lei.

Leroy Merlin

Francezii de la Leroy Merlin au o abordare mai vestică. Salariul fix este ceva mai mare decât la Dedeman, dar bonusurile sunt mai predictibile.

Venit net: Un consilier de vânzări câstigă în medie 4.200 – 4.500 lei net.

Beneficii: Francezii pun mare preț pe asigurarea medicală privată și pe acțiunile gratuite pe care le oferă angajaților (programul de shareholding).

Tichete: Tot la pragul maxim de 45 lei.

Hornbach

Hornbach ramane cel mai „selectiv” angajator, cautând oameni cu experiența tehnică, ceea ce se vede și în portofel.

Nemții pot oferi unui specialist pe raionul de instalații sau electrice peste 5.500 – 6.000 lei net, fiind probabil cel mai mare salariu de bază din piața de bricolaj.

