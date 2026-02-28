Prima pagină » Știri externe » Liderul Khamenei a fugit din Iran. Casa i-a fost lovită de atacurile americane

28 feb. 2026, 10:33, Știri externe
Ayatollahul Khamenei | Foto - Mediafax

Au avut loc explozii în apropierea biroului liderului iranian, ayatollahul Ali Khamenei nu se afla la Teheran. Surse israeliene precizează că atacul ar fi fost planificat de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.

Se pare că liderul în vârstă de 86 de ani a fost transferat într-o locație sigură și nedivulgată, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la starea sa și la continuitatea comenzii Iranului în timpul crizei.

Ayatollahul Ali Khamenei a fost mutat într-o locație sigură, după ce au fost raportate explozii în apropierea biroului său

Autoritățile iraniene nu au actualizat public locul exact în care se află Khamenei și nici nu au oferit detalii despre starea sa de sănătate de la mișcarea raportată. Israelul spune că atacul a fost „preventiv” pentru „a înlătura amenințările”.

Liderul Iranului a fost transferat într-un loc sigur, după ce acesta ar fi fost una dintre principalele ținte ale atacului.
Israelul a declarat că a lansat un atac preventiv împotriva Iranului, prin faptul că a împins Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară, iar astfel au fost diminuate și mai mult speranțele pentru o soluție diplomatică la disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran și Occident.

Ministrul israelian al Apărării a vorbit despre atac

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a confirmat că Israelul a lansat atacul sâmbătă dimineața, descriindu-l ca fiind un „atac preventiv” menit să înlăture amenințările la adresa Statului Israel. Declarația nu a oferit detalii despre ținte specifice sau despre amploarea pagubelor din Teheran.
Forțele israeliene au emis, de asemenea, alerte de urgență, avertizând cetățenii să rămână în zonele protejate și să se pregătească pentru potențiale represalii cu rachete.

Mai multe rapoarte au menționat că liniile de telefonie mobilă au fost întrerupte în anumite zone din estul și vestul Teheranului, în timp ce conectivitatea la internet a slăbit în mai multe zone, alimentând speculațiile privind măsuri sporite de securitate sau perturbări ale infrastructurii.

Atacul are loc în urma unor săptămâni de tensiuni sporite și la câteva luni după un război aerian de 12 zile între Iran și Israel, în iunie anul trecut.

