Ion Cristoiu: „Sistemul, Nicușor Dan nu aveau habar despre poziția de sictir a americanilor”

În emisiunea „Marius Tucă Show" din seara de 24 februarie 2026, Ion Cristoiu a disecat episodul diplomatic recent al lui Nicușor Dan cu oficialii americani.

Ion Cristoiu a început cu o referință la jurnalul lui Carol al II-lea, din 29 august 1940, când regele chemase liderii politici înainte de Arbitrajul de la Viena. Potrivit lui Cristoiu, dacă Nicușor Dan știa dinainte de atitudinea distantă a americanilor, nu s-ar fi dus să „întindă mâna”.

„Eu cred că Sistemul de la noi, Nicușor, habar n-aveau înainte de a se duce despre poziția de sictir a americanilor. Că dacă era așa, nu se ducea să întindă mâna, adică dacă se ducea știind poziția lor, nu încerca să se vâre el ca neghiobul să dea mâna” , spune Ion Cristoiu

Influența „șmecherilor” și a ambasadorului

Ion Cristoiu a detaliat mecanismul: relația cu SUA este „intermediată de tot felul de șmecheri” care promit acces, „șeful, eu o știu pe Melania, șeful, eu o știu pe Bucătaru”. A menționat posibila influență a ambasadorului român și a consilierilor