TOP 10: Cele mai murdare capitale din Europa în 2026. Pe ce loc este București

O analiză inedită, realizată pe baza datelor de monitorizare a calității aerului și a sondajelor de percepție a cetătenilor din 2025 și începutul lui 2026 (surse precum Numbeo, Agentia Europeana de Mediu și Airly), a realizat un clasament cu cele mai murdare capitale la ora actuala. Igiena, salubritatea și poluarea sunt principale. Acest top al insalubrității intră, deloc surprinzător, capitale celebre, de unde u nu putea lipsi București.

A luat fost luat în calcul poluarea aerului, (PM2.5 si NO2) și perceptia vizuală a mizeriei – gunoi, graffiti, întreținere urbană.

TOP 10

1) Atena (Grecia)

Clasată frecvent pe ultimul loc în UE la calitatea aerului în 2025.

2) București (România)

Probleme majore cu praful, managementul defectuos al deșeurilor și poluarea aerului (adesea în top 3 cele mai poluate).

3) Tirana (Albania)

Index de poluare foarte ridicat din cauza construcțiilor si traficului.

4) Skopje (Macedonia de Nord)

Una dintre cele mai poluate capitale din Europa pe timp de iarna.

5) Roma (Italia)

Criticată dur în recenziile turiștilor pentru acumularea de gunoi și starea serviciilor de salubritate.

6) Nicosia (Cipru)

Niveluri ridicate de particule în suspensie.

7) Sofia (Bulgaria)

Probleme persistente cu încalzirea pe lemne și emisiile auto.

8) Sarajevo (Bosnia si Herțegovina)

Deși nu e în UE, este geografic una dintre cele mai „murdare” capitale ca aer.

9) Belgrad (Serbia)

Calitate scăzuta a aerului și management ineficient al deșeurilor.

10) Zagreb (Croația)

Scăderi în clasamentele de curațenie în ultimii doi ani.

