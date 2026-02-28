Prima pagină » Actualitate » Primele efecte în România ale războiului dintre SUA/Israel și Iran: Zborurile anulate de pe Otopeni

28 feb. 2026, 11:10, Actualitate
Încep să apară primele efecte în România ale războiului dintre SUA-Israel și Iran. Pe aeroportul internațional Henri Coandă, de la București, avem primele zboruri anulate.

Reamintim că sâmbătă dimineață trupele israeliano-americane au bombardat puternic Iranul, cu lovituri masive în principal asupra capitalei Teheran.

Anunțul CNAB: ce zboruri s-au anulat

Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului, sâmbătă dimineață. Israelul a declarat stare de urgență în toată țara în momentul lansării atacurilor, în anticiparea represaliilor iraniene. Atacurile au avut loc după ce președintele american Donald Trump a amenințat timp de săptămâni întregi că va ataca Iranul din cauza programului său nuclear.

Compania Națională Aeroporturi București informează că mai multe zboruri sunt afectate din cauza izbucnirii conflictului în Orientul Mijlociu.

„Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de așteptat ca toate zborurile București – Tel Aviv să fie afectate. Deocamdată, nu se înregistrează anulări pe această destinație.

În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate următoarele curse spre și dinspre Tel Aviv:

  • WizzAir 3160 Tel Aviv – București și WizzAir 3263 București – Tel Aviv;
  • Hisky 8672 Tel Aviv – București și Hisky 237 București – Tel Aviv;
  • Tarom 155 București – Tel Aviv;
  • El Al 572 București – Tel Aviv.

Cursa Animawings 4432 București – Abu Dhabi, care decolase în cursul dimineții, s-a întors pe Aeroportul «Henri Coandă», din motive de siguranță.

Pe parcursul zilei sunt așteptate să aterizeze mai multe curse «ferry» (fără pasageri) ale unor companii aeriene cu baza în Israel, care să își parcheze în siguranță aeronavele pe aeroporturile din București”, a transmis CNAB.

Companiile aeriene ocolesc Tel Avivul

Mai multe companii aeriene au transmis că își anulează zborurile către și dinspre Tel Aviv, urmare a evenimentelr în desfășurare în Orientul Mijlociu.

Nemții de la Lufthansa anunță că suspendă zborurile către și dinspre Tel Aviv, în Israel, Beirut, în Liban, și Oman până la 7 martie, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei. De asemenea, Lufthansa a suspendat și zborurile către și dinspre Dubai pentru acest weekend.

Și Wizz Air a suspendat toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman cu efect imediat până la 7 martie. „Compania monitorizează îndeaproape evoluțiile și rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și internaționale, agențiile pentru siguranța aviației, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante”, se arată într-un comunicat.

La fel, gigantul KLM a devansat suspendarea serviciului său Amsterdam – Tel Aviv, anulând și zborul programat pentru azi, a declarat un purtător de cuvânt.

Ultimul mare jucător de pe piața europeană care și-a anulat zborurile către și dinspre Tel Aviv, în Israel, și Beirut, în Liban este Air France. „Din motive de securitate legate de situația din Orientul Mijlociu”, a anunțat compania într-un comunicat.

