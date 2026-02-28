Mesajul lui Reza Pahlavi, prințul moștenitor, pentru Donald Trump, după ce SUA au lansat „operațiuni de luptă majore” în Iran

Care este mesajul lui Reza Pahlavi, prințul prințul moștenitor, pentru Donald Trump, după ce SUA au lansat „operațiuni de luptă majore” în Iran, scrie news.sky.com.

Reza Pahlavi este fiul șahului iranian detronat în Revoluția Islamică din 1979, stabilit în SUA. El îi îndeamnă pe iranieni să-și revendice națiunea.

Într-o declarație pe X, tradusă de Copilot din persană, prințul moștenitor exilat a spus:

Dragii mei compatrioți, ne așteaptă momente decisive.

Ajutorul pe care președintele Statelor Unite l-a promis curajosului popor iranian a sosit acum. Aceasta este o intervenție umanitară; ținta sa este Republica Islamică, aparatul său de represiune și mașina sa de ucidere – nu marea țară Iran și poporul său.

Cu toate acestea, în ciuda sosirii acestui ajutor, victoria finală va fi totuși obținută de noi. Noi, poporul iranian, suntem cei care vom termina treaba în această bătălie finală. Se apropie momentul să ne întoarcem pe străzi.

Acum, când Republica Islamică se prăbușește, mesajul meu către armata, forțele de ordine și forțele de securitate ale țării este clar: Ați jurat să protejați Iranul și poporul iranian, nu să protejați Republica Islamică și liderii săi. Datoria voastră este să apărați poporul, nu să apărați un regim care a luat patria noastră ostatică prin represiune și criminalitate.

Alăturați-vă națiunii și ajutați la realizarea unei tranziții stabile și sigure. Altfel, vă veți scufunda împreună cu nava distrusă a lui Khamenei și regimul său.

Iar mesajul meu către președintele Statelor Unite, președintele Trump, este acesta: Onorabilul popor iranian, în ciuda represiunii brutale și a uciderilor comise de acest regim, a rezistat cu curaj timp de aproape două luni.

Vă rog acum să dați dovadă de cea mai mare prudență pentru a păstra viețile civililor și ale compatrioților mei. Poporul iranian este aliații voștri naturali și aliații lumii libere și nu va uita ajutorul vostru în timpul celei mai dificile perioade din istoria contemporană a Iranului.

Și vouă, dragii mei compatrioți din Iran: În aceste ore și zile sensibile, mai mult ca niciodată, trebuie să rămânem concentrați asupra obiectivului nostru final: recuperarea Iranului. Vă rog, deocamdată, să rămâneți în casele voastre și să vă protejați calmul și securitatea.

Rămâneți alerți și pregătiți, astfel încât, la momentul potrivit – despre care vă voi informa cu precizie – să puteți reveni pe străzi pentru acțiunea finală. Urmăriți mesajele mele prin intermediul rețelelor de socializare și al mijloacelor de comunicare prin satelit. Dacă apar întreruperi ale internetului și ale serviciilor prin satelit, voi rămâne în contact cu voi prin unde radio. Suntem foarte aproape de victoria finală.

Vreau să fiu alături de voi cât mai curând posibil, ca împreună să putem lua Iranul înapoi și să-l reconstruim. Trăiască Iranul, Reza Pahlavi.

