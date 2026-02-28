Prima pagină » Știri externe » Netanyahu: „A venit timpul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei. Acest regim nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare”

Netanyahu: „A venit timpul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei. Acest regim nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare"

28 feb. 2026, 10:58, Știri externe
Netanyahu: „A venit timpul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei. Acest regim nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a confirmat că Israelul și Statele Unite au desfășurat o operațiune „pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran”, relatează Sky News.

„Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, cu puțin timp în urmă, Israelul și Statele Unite au demarat o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran.

Îi mulțumesc marelui nostru prieten, președintele Donald Trump, pentru leadershipul său istoric.

De 47 de ani, regimul ayatollahilor strigă „Moarte Israelului”, „Moarte Americii”. A vărsat sângele nostru, a ucis mulți americani și și-a masacrat propriul popor.

„Acest regim terorist criminal nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga umanitate.

Acțiunea noastră comună va crea condițiile necesare pentru ca popor curajos iranian să-și ia destinul în propriile mâini.

A sosit momentul ca toate segmentele poporului iranian – persanii, kurzii, azerii, baluchii și ahwazii – să se elibereze de jugul tiraniei și să creeze un Iran liber și pașnic.

Fac apel la voi, cetățenii Israelului, să ascultați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. În zilele următoare, în cadrul operațiunii „Răgetul leului”, vom avea nevoie cu toții de rezistență și tărie de caracter. Împreună vom rezista, împreună vom lupta și împreună vom asigura eternitatea Israelului.”, a transmis premierul israelian.

