Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori în București. Pe ce dată vine primăvara, de fapt

Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather anunță noi episoade de ninsori în București, iar primăvara se lasă așteptată.

Potrivit meteorologilor Accuweather, luna martie va debuta cu temperaturi specifice perioadei și vom avea parte de soare. De atunci, temperaturile vor fi în creștere, cu maxime de 16 grade ziua și până la 6 grade pe timpul nopții. Cu toate acestea, la jumătatea lunii martie, vom avea parte de noi episoade de ninsori în București. Vor fi trei zile cu ninsori, iar temperaturile vor fi destul de scăzute în Capitală. Mai exact, pe 12, 13 și 22 martie sunt anunțate ninsori.

Pe data de 29 martie, temperaturile vor crește semnificativ și putem spune că aceasta este data când primăvara va debuta în Capitală. Începând cu această zi, ne vom bucura de soare și vreme din ce în ce mai plăcută.

Accuweather are o istorie de 64 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

