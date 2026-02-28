Silviu Predoiu: „Ucraina nu a fost niciodată o prietenă a României. Chiar dacă sunt atacați, realitatea României nu se schimbă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a analizat impactul conflictului din Ucraina asupra României. Invitatul a vorbit despre efectele economice, sociale și psihologice generate de război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Predoiu susține că războiul a contribuit la creșterea inflației, la presiunea asupra prețurilor la energie și la deteriorarea nivelului de trai. El afirmă că solidaritatea inițială față de Ucraina s-a diminuat în timp. Relația bilaterală trebuie analizată realist, nu idealizat.
„În România, războiul din Ucraina are o contribuție și la inflație, și la nivelul de trai pe ansamblu, și la presiunea psihologică asupra populației, și la furia care se mișcă. Noi putem să mergem către toate, dar ne-a afectat la prețul energiei. Au avut un impact care s-a tradus într-o presiune psihologică crescută. Uitați-vă la reacția noastră de solidaritate cu ucrainenii din primele șase-opt luni, chiar un an, și uitați-vă la reținerea de acum. Ce pot să vă zic este ceea ce am mai zis la dumneavoastră, adunându-mi numărul de „fani”, că Ucraina n-a fost niciodată o prietenă a României. Deci n-are rost să idealizăm doar pentru că sunt atacați. Sunt atacați, sunt victime în război și așa mai departe, dar asta nu schimbă raporturile și asta o vedem în fiecare zi. Vedem în situația comunității românești, vedem în chestiunea cu cetățenia, vedem în situația liceelor de acolo, vedem în drepturile religioase ale românilor.”, susține invitatul.