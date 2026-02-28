Silviu Predoiu: „Ucraina nu a fost niciodată o prietenă a României. Chiar dacă sunt atacați, realitatea României nu se schimbă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, general român și fost ofițer SIE, a analizat impactul conflictului din Ucraina asupra României. Invitatul a vorbit despre efectele economice, sociale și psihologice generate de război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu: „Ucraina n-a fost niciodată o prietenă a României”

Predoiu susține că războiul a contribuit la creșterea inflației, la presiunea asupra prețurilor la energie și la deteriorarea nivelului de trai. El afirmă că solidaritatea inițială față de Ucraina s-a diminuat în timp. Relația bilaterală trebuie analizată realist, nu idealizat.