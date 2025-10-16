Barometrul paranormalului: Peste jumătate dintre români cred în locuri „încărcate energetic”

Românii au dat verdictul: 51,4 % dintre ei cred că pe teritoriul țării există locuri „încărcate energetic” care ar influența starea oamenilor. 37,8 % sunt în dezacord, iar restul, vreo 10,9 %, încă se uită după factura de curent. Asta arată un sondaj realizat de INSCOP între 6 și 10 octombrie 2025.

Sondajul se numește „România între Magie și Ezoterie”, și abordează superstiții, energii nevăzute, credințe paranormale și modurile în care oamenii combină știința cu dorința de mister.

Datele studiului

Românii păstrează un colț de paranormal în suflet, indiferent de vârstă, studii sau orientare politică, arată studiul INSCOP. Tinerii par cei mai deschiși la mister. 6 din 10 cred în existența locurilor încărcate energetic, poate și pentru că n-au apucat încă să fie „descărcați” de grijile zilnice. Se pare totuși că cei de peste 60 de ani sunt mai prudenți. Doar 47% simt vibrațiile, probabil pentru că au văzut destule valuri de „energie” venind și plecând de la Guvern.

Nici educația nu pare să „dezvrăjească” populația. Peste 50% dintre cei cu studii superioare cred în astfel de locuri, la fel și 55% dintre locuitorii Bucureștiului, care, sincer, au toate motivele. Cu traficul și prețurile din oraș, trebuie să existe o energie ascunsă care îi ține în viață.

Sociologii spun că fenomenul arată o nevoie tot mai mare de sens și de echilibru. Noi, însă, putem traduce mai simplu: dacă jumătate dintre români cred că există locuri încărcate energetic, poate e timpul ca Electrica să se gândească la o nouă linie de afaceri – turism spiritual cu priză la 220V.

