Andrei Dumitrescu
16 oct. 2025, 06:00, EXCLUSIV
Fiul vrăjitoarei care i-a luat averea Oanei Zăvoranu, denunțat la Poliție pentru o afacere cu aur fals. Cum a scăpat de pușcărie beizadeaua Vanessei

Fiul vrăjitoarei Roxana Lider, zisă Vanessa și a liderului interlop bucureștean Nat Mincă a fost denunțat la Poliție de către un om de afaceri din București, pe care l-ar fi înșelat cu mai multe bijuterii din aur fals. Familia tânărului ar fi intervenit pe lângă victimă pentru a-și salva fiul de la o eventuală condamnare.

Roxana Lider, zisă Vanessa a devenit cunoscută opiniei publice după ce, împreună cu Rada Mincă, alias vrăjitoarea Melissa și alți complici, a reușit s-o convingă pe Oana Zăvoranu să-i dea bani, mașini de lux și alte obiecte de preț, în valoare totală de peste jumătate de milion de euro. Vanessa reușise s-o convingă pe vedeta TV că stăpânește tehnici de magie de neagră și a fost plătită de mama ei, Marioara Zăvoranu, să-i facă farmece „puternice” care să-i atragă moartea. Din declarațiile date la momentul respectiv de victima așa zisei vrăjitoare, pentru a fi mai convingătoare Roxana Lider ar fi avut în curtea casei căței cu ochii scoși și porumbei care aveau capetele smulse sau erau străpunși cu țepușe din metal.

În același timp, soțul vrăjitoarei, Nat Mincă, este cunoscut drept unul dintre liderii clanului Sadoveanu, din Chitila. Bărbatul era unul dintre dușmanii de moartea ai fraților Emi, Ciprian și Grațian Pian după ce aceștia i-ar fi dat bani cu dobândă fiului său, cunoscut în lumea interlopă sub numele de Mali, dependent de jocuri de noroc. Nat Mincă îi atenționase pe frații Pian să nu-i mai împrumute fiul că nu le va mai returna banii. Pe fondul acestor neînțelegeri a avut loc și conflictul din dimineața zilei de 4 august 2020, când Emi Pian a fost înjunghiat mortal de un membru al clanului Rinu după un joc de barbut la care a participat și Nat Mincă.

Nat Mincă a plătit libertatea fiului său

Recent, tânărul Mali Sadoveanu a ajuns și el în atenția polițiștilor, într-un dosar de înșelăciune. surse din Poliție au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că un om de afaceri care administrează o casă de amanet din Sectorul 1 a anunțat la Secția 5 că fiul lui Nat Mincă și al Vanessei ar fi amanetat mai multe bijuterii din aur fals. Sursele citate au precizat că băiatul ar fi adus un lanț despre care pretindea că ar fi din aur, însă administratorul și-ar fi dat seama că este un fals. Ulterior, a verificat registrul și ar fi descoperit că  Mali Sadoveanu ar fi amanetat, inițial, două bijuterii similare, pentru care primise 3.600 ăi respectiv 5.500 de lei.

Conform anchetatorilor, administratorul casei de amanet i-ar fi anunțat și pe părinții băiatului care i-ar fi dat banii înapoi și l-ar fi convins să-și retragă plângerea prin recuperarea prejudiciului.

