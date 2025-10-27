Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan decorează cu cele mai înalte distincții ale statului român Patriarhia Română și pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I

Nicușor Dan decorează cu cele mai înalte distincții ale statului român Patriarhia Română și pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I

27 oct. 2025, 19:29, Actualitate
Nicușor Dan decorează cu cele mai înalte distincții ale statului român Patriarhia Română și pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I

Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a primit distincția „Steaua României” în grad de Colan din partea președintelui Nicușor Dan într-o ceremonie la Palatul Cotroceni. „Steaua României” în grad de Colan este cea mai înaltă distincție care poate fi dată de către statul român, și este de obicei acordată șefilor de stat. Distincția recunoaște contribuția Patriarhului Bartolomeu I în promovarea dialogului  și sprijinul oferit Bisericii Ortodoxe Române, precum și rolul Patriarhiei Române în consolidarea spiritualității naționale și promovarea valorilor creștine.

Sanctitatatea Sa Bartolomeu I (C), Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, si Preafericitul Parinte Daniel (D), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, au fost primiti de catre presedintele Romaniei, Nicusor Dan (S), la Palatul Cotroceni, luni, 27 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Sanctitatatea Sa Bartolomeu I (S) , Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, si Preafericitul Parinte Daniel (D), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, au fost primiti de catre presedintele Romaniei, Nicusor Dan (C), la Palatul Cotroceni, luni, 27 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Primim cu bucurie această onoare, mărturisind că el se îndreaptă către Preacinstitul Tron Apostolic și Patriarhal Ecumenic al Constantinopolului, pe care, prin bunăvoința și harul lui Dumnezeu, iubitorul de oameni și dătătorul a tot binele, Îl slujim ca întâi stătător de 34 de ani”, spune Bartolomeu I, după acceptarea distincției.

Bartolomeu I a sosit vineri în România și a participat duminică la slujba de sfințire a Catedralei Naționale, alături de Patriarhul Daniel. El este în prezent în cea de-a 11 vizită pe care o efectuează în România în 34 de ani de când este Patriarh Ecumenic.

Venim cu inima plină de bucurie și cu dragostea Bisericii-Mame din Constantinopol, pentru a participa la sărbătoarea a 140 de ani de la acordarea Tomosului de Autocefalie Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie de către Patriarhia Ecumenică”, a spus Bartolomeu la sosirea în România.

Citește și

UPDATE Bolojan și-a modificat propria OUG 52 într-o ședință extraordinară de Guvern, după ce Gândul a arătat cum a blocat primăriile din țară
19:56
Bolojan și-a modificat propria OUG 52 într-o ședință extraordinară de Guvern, după ce Gândul a arătat cum a blocat primăriile din țară
FOTO Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator
19:48
Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator
Sfânta ipocrizie USR-istă. De la „Dumnezeu iubește spațiile mici”, refuzul de a finanța Biserica și de a atinge Biblia la depunerea jurământului, „useriștii” au ajuns să ocupe primele locuri la Sfințirea Catedralei. În frunte cu Nicușor Dan
19:00
Sfânta ipocrizie USR-istă. De la „Dumnezeu iubește spațiile mici”, refuzul de a finanța Biserica și de a atinge Biblia la depunerea jurământului, „useriștii” au ajuns să ocupe primele locuri la Sfințirea Catedralei. În frunte cu Nicușor Dan
ANCHETĂ Nepalezi cu năravuri vasluiene. După un accident rutier, medicii sosiți la fața locului au scos din șanț, pe lângă victimă, și doi nepalezi morți de beți
18:42
Nepalezi cu năravuri vasluiene. După un accident rutier, medicii sosiți la fața locului au scos din șanț, pe lângă victimă, și doi nepalezi morți de beți
EVENIMENT Consiliul Concurenței a descins la cele mai mari supermarketuri din țară. Produsele lactate, în vizorul inspectorilor. Retailerii riscă amenzi uriașe
17:30
Consiliul Concurenței a descins la cele mai mari supermarketuri din țară. Produsele lactate, în vizorul inspectorilor. Retailerii riscă amenzi uriașe
POLITICĂ Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu
15:55
Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA/ Dan Voiculescu
Mediafax
Turiștii sunt avertizați. Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Mediafax
Senatul a adoptat proiectul care aduce modificări pentru protejarea victimelor violenței domestice. Proiectul merge la Camera Deputaților
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Beneficiul ascuns al firelor albe. De ce este albirea părului benefică pentru sănătate
FLASH NEWS Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu arma preferată a lui Nicușor Dan: NU era nevoie de creșterea TVA
20:12
Grindeanu îl atacă pe Bolojan cu arma preferată a lui Nicușor Dan: NU era nevoie de creșterea TVA
TEHNOLOGIE Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate
20:07
Sute de milioane de conturi Gmail au fost sparte. Cum poți afla dacă ești printre persoanele afectate
EXTERNE Viktor Orban se întâlnește cu Trump ca să ceară EXCEPȚII de la sancțiunile pentru petrolul rusesc. Orban tatonează terenul pentru vizita la Washington
19:59
Viktor Orban se întâlnește cu Trump ca să ceară EXCEPȚII de la sancțiunile pentru petrolul rusesc. Orban tatonează terenul pentru vizita la Washington
EXTERNE Starmer și Erdogan semnează un ACORD prin care Turcia cumpără 40 de aeronave Eurofighter. Cât vor plăti turcii pentru avioanele de vânătoare
19:56
Starmer și Erdogan semnează un ACORD prin care Turcia cumpără 40 de aeronave Eurofighter. Cât vor plăti turcii pentru avioanele de vânătoare
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 28 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitată: Lia Olguța Vasilescu
19:55
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 28 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitată: Lia Olguța Vasilescu
VIDEO 55.000 de români ascultați de SERVICII pentru o fițuică. Cristoiu: Nevolnicul Nicușor încalcă LEGEA
19:54
55.000 de români ascultați de SERVICII pentru o fițuică. Cristoiu: Nevolnicul Nicușor încalcă LEGEA