Nicușor Dan decorează cu cele mai înalte distincții ale statului român Patriarhia Română și pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I

Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a primit distincția „Steaua României” în grad de Colan din partea președintelui Nicușor Dan într-o ceremonie la Palatul Cotroceni. „Steaua României” în grad de Colan este cea mai înaltă distincție care poate fi dată de către statul român, și este de obicei acordată șefilor de stat. Distincția recunoaște contribuția Patriarhului Bartolomeu I în promovarea dialogului și sprijinul oferit Bisericii Ortodoxe Române, precum și rolul Patriarhiei Române în consolidarea spiritualității naționale și promovarea valorilor creștine.

„Primim cu bucurie această onoare, mărturisind că el se îndreaptă către Preacinstitul Tron Apostolic și Patriarhal Ecumenic al Constantinopolului, pe care, prin bunăvoința și harul lui Dumnezeu, iubitorul de oameni și dătătorul a tot binele, Îl slujim ca întâi stătător de 34 de ani”, spune Bartolomeu I, după acceptarea distincției.

Bartolomeu I a sosit vineri în România și a participat duminică la slujba de sfințire a Catedralei Naționale, alături de Patriarhul Daniel. El este în prezent în cea de-a 11 vizită pe care o efectuează în România în 34 de ani de când este Patriarh Ecumenic.