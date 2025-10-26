🚨 Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului s-a încheiat. Președintele, premierul, Custodele Coroanei, politicieni, invitați din afară, vedete, dar și oameni simpli au venit să fie martori la cum se scrie istoria ortodoxiei în fața lor

La finalul ceremoniilor, Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu au ieșit din Catedrala Națională și au binecuvântat miile de credincioși care se află în curtea edificiului.
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale s-a încheiat. În cuvântul final, Patriarhul Daniel a mulțumit tuturor celor care au contribuit la construirea lăcașului de cult. Preafericitul Părinte a solicitat în continuare ajutor pentru a finaliza „toate lucrările la Catedrala Națională, inclusiv pictura din pridvor care nu este terminată”.
Patriarhul Daniel i-a oferit Patriarhului Bartolomeu icoana Sfântului Apostol Bartolomeu, în mozaic bizantin.
Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, oficiată de patriarhii Bartolomeu și Daniel, a început. Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, politicieni, invitați din numeroase țări, vedete, dar și mii de oameni simpli au venit să fie martori la cum se scrie istoria ortodoxiei în fața lor.
Nicușor Dan, președintele României, a venit la București pentru Sfințirea Picturii Catedralei Neamului, direct de la Iași, unde a fost huiduit de mulțime.
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, participă la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului.
Sorin Grindeanu, șeful interimar al PSD, foștii premieri PSD Marcel Ciolacu și Viorica Dăncilă au ajuns la eveniment.
Principesa Margareta și Principele Radu sunt prezenți la Sfințirea Picturii Catedralei Neamului. Când au ajuns, publicul i-a aplaudat.
Premierul Ilie Bolojan, însoțit de șeful Cancelariei, Mihai Jurca, dar și foștii președinți ai României Emil Constantinescu și Traian Băsescu au ajuns la Catedrală.
De asemenea, ministrul Justiției, Radu Marinescu, dar și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, au venit pentru slujba de sfințire a picturii Catedralei.
Invitații continuă să sosească la Catedrala Neamului, pentru slujba de sfințire a picturii, care va fi oficiată de Patriarhul Daniel și de Patriarhul Bartolomeu I.
Președintele AUR, George Simion, consilierul prezidențial Eugen Tomac, președintele PNL București Sebastian Burduja și fostul ministru de Interne Lucian Bode se numără printre cei care au ajuns acum.
De asemenea, au sosit și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, președintele COSR Mihai Covaliu și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Dis-de-dimineață, invitații au început să sosească pentru slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului.
Printre cei prezenți de la prima oră s-au numărat patronul FCSB Gigi Becali, analistul politic Adrian Severin, senatorul AUR Petrișor Peiu, primarului Iașului, Mihai Chirica și fostul ministru al Apărării Vasile Dîncu.
Pictura Catedralei Mântuirii Neamului este sfinţită în cadrul unei ceremonii conduse de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoţi și 12 diaconi.
Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală şi 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.
În Catedrala Națională, atât în timpul Sfintei Liturghii, cât și în timpul slujbei de Sfințire a picturii, au acces doar invitații oficiali, în număr de 2.500 de persoane.
Pe esplanada din fața Catedralei Naționale asistă la slujbă numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, în număr de 8.000 de persoane, care vor putea urmări slujba pe ecranele montate în proximitatea treptelor de acces în Catedrală.
Ceilalți credincioși pot urmări slujba din exteriorul ansamblului Catedralei Naționale, pe alte ecrane montate special pentru acest eveniment. Aceștia au acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de 26 octombrie 2025 numai după ora 20:00.
Program liturgic:
Credincioșii se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale în zilele de 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții.
Autoritățile au anunțat restricții majore de circulație. Mai multe artere din centrul Capitalei vor fi închise temporar pe parcursul zilei de duminică, între orele 00:00 și 22:00:
Catedrala Mântuirii Neamului a devenit, în ultimii ani, un simbol al identității spirituale românești. Totodată, impunătoarea construcție atrage privirile prin dimensiunile sale monumentale și picturile unicat în lume.
Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică din România și cea mai înaltă și mai mare clădire de biserică ortodoxă ca volum și suprafață din lume. Catedrala se remarcă și prin cel mai mare iconostas din lume.
Construcția monumentului a început în decembrie 2010. 15 ani mai târziu, sunt finalizate lucrările de construcție, vitraliile exterioare și picturile, respectiv mozaicurile interioare. Până în prezent, costurile s-au ridicat la 270 de milioane de euro.
Catedrala Națională are o înălțime de 127 metri. Clopotele au o greutate totală de 33 de tone şi se află la o înălţime de 60 de metri. Totodată, catedrala se remarcă prin cel 27 de uși de bronz cu reprezentări iconografice, acestea urmând a fi coordonate de un sistem computerizat care va comanda deschiderea automată în caz de alarmă.
