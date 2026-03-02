Basarabeanul care are interdicție pe Schengen a fost interceptat pe Prut. El a dat autoritățile române în judecată 

Un moldovean a dat în judecată Poliția de Frontieră, pe motiv că nu a fost lăsat să intre în țară. El voia, de fapt, să ajungă în Rusia, însă drumul direct nu era posibil din cauza războiului din Ucraina, citează ZDI.

Alexandru I. s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei de la Stânca, pe sensul de intrare, ca pasager al unui autocar. La un control mai amănunțit al polițiștilor, aceștia au observat că pe numele său figurează o alertă emisă de Spațiul Schengen, fiindu-i interzisă intrarea în România.

Moldoveanul cu interdicție pe Schengen, interceptat pe Prut

Semnalările introduse în Sistemul de Informații Schengen vizează, de regulă, cetățeni ai unor state terțe care fie au fost condamnați într-un stat membru pentru o infracțiune sancționată cu pedeapsa închisorii de cel puțin un an, fie există indicii temeinice că au săvârșit sau intenționează să săvârșească o infracțiune gravă pe teritoriul unui stat membru din spațiul Schengen.