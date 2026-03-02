Prima pagină » Actualitate » Basarabeanul care are interdicție pe Schengen a fost interceptat pe Prut. El a dat autoritățile române în judecată 

Basarabeanul care are interdicție pe Schengen a fost interceptat pe Prut. El a dat autoritățile române în judecată 

02 mart. 2026, 08:52, Actualitate
Basarabeanul care are interdicție pe Schengen a fost interceptat pe Prut. El a dat autoritățile române în judecată 
Un moldovean a dat în judecată Poliția de Frontieră, pe motiv că nu a fost lăsat să intre în țară. El voia, de fapt, să ajungă în Rusia, însă drumul direct nu era posibil din cauza războiului din Ucraina, citează ZDI.  

Alexandru I. s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei de la Stânca, pe sensul de intrare, ca pasager al unui autocar. La un control mai amănunțit al polițiștilor, aceștia au observat că pe numele său figurează o alertă emisă de Spațiul Schengen, fiindu-i interzisă intrarea în România.  

Semnalările introduse în Sistemul de Informații Schengen vizează, de regulă, cetățeni ai unor state terțe care fie au fost condamnați într-un stat membru pentru o infracțiune sancționată cu pedeapsa închisorii de cel puțin un an, fie există indicii temeinice că au săvârșit sau intenționează să săvârșească o infracțiune gravă pe teritoriul unui stat membru din spațiul Schengen….citește continuarea pe ZDI.

