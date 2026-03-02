Se vinde hotelul din Centrul Vechi unde Mihai Eminescu obișnuia să poposească. Care este prețul de vânzare 

Hotelul frecventat de Mihai Eminescu, din Centrul Vechi, este scos la vânzare pentru 3 milioane de euro. Clădirea a fost ridicată în 1882, iar doi ani mai târziu a devenit un reper al modernității bucureștene. Era dotat cu telefon și telegraf în camere, gaz aeriform și curte bazată cu bazalt. Acum, monumentul istoric este degradat și vulnerabil. Dispune de 50 de camere, un teren de peste 1.000 de metri pătrați și multe legende.

Monumentul istoric scos la vânzare pentru a fi salvat

Clădirea cu o istorie de 144 de ani este situată la colțul străzilor Blănari și Băcani. Fostul Hotel Kiriazi, monument istoric ridicat în 1882, este scos la vânzare pentru 3 milioane de euro, relatează Click.

În spatele acestei sume fabuloase, se află mai mult decât o clădire cu 50 de camere și un teren de peste 1.000 de metri pătrați. Este o filă autentică din biografia Bucureștiului.

La inaugurare, hotelul era un reper al modernității. Ziarul Romanul consemna la 3 februarie 1884: „59 camere, admirabil iluminate și aerate, 2 prăvălii, una mare și alta mică, la parter, 2 pivnițe mari, grajd pentru 8-10 cai, șopron pentru 4-5 trăsuri, curtea pavată cu bazalt, fântână cu pompă, telefon și telegraf la fiecare cameră, gaz aeriform, mobilate peste tot cu mobile noi, elegante și solide, din cele mai renumite fabrici”.

Poveștile dramatice din interiorul hotelului

Pereții au fost martori și ai unor episoade tragice. Ziarul Dimineața relata la 26 noiembrie 1931:

„O tânără se aruncă pe fereastră de la etajul II. D-ra Teodora Iosif, în vârstă de 19 ani, de fel din Turnu Severin, a sosit ieri în Capitală și a descins la hotelul Kiriazi, din strada Blănari, unde locuiește un unchi al său, anume Iosif Isac, om în vârstă de 56 de ani, slujbaș în serviciul firmei Minimax”.

„Cum bătrânul este plecat în Ardeal în interes de serviciu, fata a fost primită de cei doi veri ai săi, fiii lui Iosif Isac, care locuiesc tot la hotelul Kiriazi, împreună cu tatăl lor.

Iar după-amiază, pe la ora 4, dintr-o cauză care rămâne să fie stabilită în urma anchetei desfășurate de circumscripția polițienească respectivă, tânăra a încercat să se sinucidă, aruncându-se pe fereastra camerei în care locuiește unchiul său”.

În ziarul Tempo! apărea un alt caz:

„În camera 23 a hotelului Kiriazi din Capitală a fost găsită aseară, aproape moartă, tânăra Didi Bungheș, în vârstă de 19 ani”.

„Numita luase o mare cantitate de tinctură de iod. Pe măsuța de noapte, pe un petec de hârtie, erau scrise doar câteva cuvinte: «Iertați-mă că vă produc atâta durere, dar nu mai puteam suporta calvarul vieții mele amare, provocat de un nemernic în care m-am încrezut»”.

