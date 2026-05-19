Traian Băsescu a criticat clasa politică, în frunte cu președintele Nicușor Dan, pentru criza pe care o traversăm acum, după căderea Guvernului Bolojan, în urma moțiunii de cenzură din 5 mai. Fostul președinte a explicat marți seară, la B1 TV, de ce este atât de greu să se formeze rapid un nou guvern.

«Deci, se pare că fiecare are Constituția lui. Nicușor Dan are Constituția lui. Probabil în Constituția lui scrie „fără AUR”. PNL-ul are Constituția lui. Probabil în Constituția PNL-ului scrie ”cu Bolojan și fără PSD”. PSD-ul are Constituția lui în care scrie „fără Bolojan”. Deci, dacă vă uitați, toți sunt niște caraghioși, care au fiecare câte o Constituție, niciunul nu are Constituția României în mână când vorbește. Dacă luăm în considerație că a trecut primul tur de consultări, eu cred că președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare. De ce? Pentru că în Constituție nu avem numai litera Constituției, avem și spiritul Constituției. Dacă partidele nu sunt în stare să vină fără condiții în fața președintelui, președintele trebuie să spună… „Dragi partide parlamentare, pentru că nu puteți, eu voi desemna un premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari”. Aș face lucrul ăsta și aș da 10 zile să vină cu guvernul.

„Constituția are și un spirit, nu numai o formă scrisă”

Ceea ce face domnul președinte acum este neconstituțional și târâie țara într-o situație de instabilitate politică. Dacă partidul cu cel mai mare număr de voturi nu reușește să facă o majoritate, merge la al doilea partid sau merge la al treilea sau merge în altă parte, dar continuă procesul de a încerca să facă guverne. Nu… întâi face două săptămâni de întâlniri informale. Nu scrie în Constituție, nicăieri, că președintele pierde vremea făcând întâlniri în informale. Când țara are guvern căzut, e o situație de urgență. Președintele nu pierde vremea, ci acționează. Deci, s-au pierdut două săptămâni cu consultări de astea neoficiale, s-a făcut și trecerea în revistă a partidelor, în mod oficial… președintele trebuia să ia o decizie. Dacă vrea să mai facă un rând de consultări… ca să afle ce? Care e partidul cu cel mai mare număr de voturi? Îl are! Îmi pare rău, nu fac o pledoarie pentru PSD, dar sunt niște reguli scrise și nescrise. Constituția are și un spirit, nu numai o formă scrisă», a declarat Traian Băsescu, la B1 TV.