Dominic Fritz, amendat cu 100.000 de lei de Garda de Mediu pentru bolovanii „plantați” pe spațiul verde din Timișoara

Dominic Fritz, nou atac la adresa PSD / Sursa FOTO: Mediafax
Dominic Fritz a fost amendat de Garda de Mediu Timiș cu o sumă de 100.000 de lei pentru bolovanii  „plantați” pe spațiile verzi din Timișoara. Primăria Timișoara, prin Societatea Drumuri Municipale, a achiziționat aceste elemente de amenajare pentru a împiedica parcarea autoturismelor pe spațiul verde. Valoarea amenzii este aceeași cu cea a investiției în bolovani.

Într-o postare pe Facebook, liderul USR afirmă că sancțiunea vizează montarea unor bolovani utilizați pentru a împiedica parcarea autoturismelor pe spațiul verde, măsură pe care o descrie ca fiind o soluție de protecție a zonelor verzi.

Dominic Fritz a precizat că Garda de Mediu a luat această măsură pentru că greutatea bolovanilor împiedică dezvoltarea spațiului verde.

„Mă amenință Garda de Mediu Timiș cu o amendă de 100.000 lei pentru amenajările peisagistice pe care le vedeți mai jos. Bolovanii puși ca să nu mai parcheze mașini pe spațiul verde cauzează, cum zic ei, un „dezechilibru ecologic”. Cică ”se observă cum solul din jurul acestora este uscat, iar datorită greutății acestora, practic spațiul verde nu se mai dezvoltă.” Deci, nu mașinile care au distrus spațiul verde erau problema, ci soluția de piatră naturală împotriva lor”, a precizat Dominic Fritz.

De asemenea, liderul USR a mai afirmat că aceeași instituție ar fi criticat și utilizarea unui strat de mulci, o practică folosită în amenajările peisagistice, pe care Garda de Mediu ar fi descris-o drept „acoperirea spațiului verde cu resturi din lemn”.

Mai mult decât atât, primarul Timișoarei a acuzat Garda de Mediu că este „surdă și mută” când vine vorba de probleme majore, precum deșeurile abandonate pe câmpuri și pe drumurile județene. Dominic Fritz a anunțat că va contesta procesul-verbal și sancțiunea, considerând acțiunea instituției absurdă.

Sursă foto: Facebook Primăria Municipiului Timișoara

Să-mi spuneți dacă e incompetență sau comandă politică”

„Să-mi ziceți dacă râdeți sau plângeți pentru că eu nu mai știu. Despre stratul de mulci aplicat, o soluție naturală standard în peisagistica europeană, ne spun că ”spațiul verde a fost afectat prin acoperirea cu un strat din resturi din lemn”. Bineînțeles că vom contesta procesul verbal și amenda probabil de 100.000 lei. Ce nu putem contesta e absurditatea controlului.

Garda de Mediu Timiș e surdă și mută când vine vorba de mormanele de deșeuri abandonate pe câmpurile și drumurile județene și care ne otrăvesc mediul. Sau la repetatele solicitări de a ni se alatura controalelor la poluatori.

Ba se plâng că n-au oameni, ba nu lucrează după ora 16 sau în weekend. Sunt prea ocupați să controleze amenajările primăriei. Să-mi spuneți dacă e incompetență sau comandă politică”, a scris liderul USR pe pagina sa de Facebook.

