Bătrână din Mogoșoaia, UCISĂ în propria casă. Polițiștii au prins deja un suspect în acest caz

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați miercuri, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că o bătrână a fost găsită moartă în locuința sa din Mogoșoaia, județul Ilfov.

Femeia, în vârstă de 76 de ani, avea o plagă înjunghiată, produsă prin agresiune fizică în zona gâtului, iar echipajele medicale sosite la fața locului au constatat decesul.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, în colaborare cu polițiștii Secției nr. 5 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), au depistat persoana bănuită de uciderea femeii din Mogoșoaia, fiind vorba un tânăr de 25 de ani care se află deja în custodia oamenilor legii.

Anchetatorii urmează să stabilească toate cauzele în care a avut loc evenimentul și să ia măsurile legale care se impun în acest caz.

FOTO – Caracter ilustrativ: Poliția Română