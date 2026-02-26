Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România

Prețul cărnii de porc la poarta fermei este, în medie, între 4,5 și 5 lei, cu aproape doi lei pe kilogram sub costul de producție. Realitatea din piață a fost făcută publică de Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), înaintea unei întâlniri cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

El a precizat că producătorii de carne de porc, membri ai APCPR, produc în prezent peste trei milioane de porci.

Carnea de porc, mai ieftină ca niciodată

„Discutăm de un preț între 4,5 și 5 lei, în medie, undeva la 4,7 lei la poarta fermei, cu aproape doi lei pe kilogram sub costul nostru de producție. Factorul cel mai important al acestei scăderi este apariția pestei porcine africane în Spania, dar și importurile mari, plus acela că această țară a pierdut accesul la mai multe piețe de export din statele terțe și a trebuit să reorienteze cantități importante către țările cu un deficit din Europa, printre care și România.

Pe de altă parte, avem și o scădere naturală a consumului în primele două-trei luni ale anului, cu care suntem obișnuiți, dar nu la o asemenea dimensiune”, a spus Adrian Balaban.

Producţia internă de carne de porc a mai crescut, dar nu este suficient pentru a ne acoperi consumul, spune Balaban:

„Avem preţuri foarte mici în toată Europa, mai ales din cauza apariţiei pestei porcine africane în Spania. Şi atunci Spania pierzând accesul pe ţări terţe, a trebuit să reverse această carne către România”.

Revoltaţi, producătorii care au pierderi uriaşe şi riscă falimentul au cerut ajutorul ministrului Agriculturii, dar Florin Barbu le-a promis doar modificarea legislaţiei privind etichetarea cărnii.

„În România se produce o cantitate undeva în jurul a 3,2 milioane de porci. Suntem între 70% și 75% din piață. Deci, în jurul a 2,2 milioane de porci provin de la fermele membrilor noștri. Mai sunt 300 și ceva de ferme comerciale în România. În situația actuală, riscăm ca până la jumătatea anului să dispară jumătate din ele, pentru că marea majoritate nu își vor putea acoperi datoriile mai vechi. Vrem să tragem un semnal de alarmă. Dacă de la începutul anului s-au sacrificat în România aproximativ 450.000 de porci, în medie, pe fiecare porc sacrificat fermierii au pierdut între 20 și 30 sau poate chiar 40 de euro”, a explicat Balaban.

Cum sunt păcăliți românii

Mai departe, chiar ministrul Florin Barbu a arătat ce înseamnă practica neloială în domeniu:

„Dacă această carne este congelată, ea să aibă inscripţionat decongelare. Iar carnea care se valorifică ca şi carne fresh, ieşită din abator, să aibă 48 de ore şi un termen de valabilitate de 6 zile. În cazul în care aduci un produs congelat din UE, îl decongelezi în România şi îl bagi ca fresh în magazinele de retail, sigur preţul creşte. Probabil de acolo vine această practică comercială neloială”.

Acesta a amintit că există în derulare o anchetă a Consiliului Concurenței privind valorificarea cărnii de porc pe teritoriul României: „Trebuie să vedem prețul de la poarta fermei și prețul magazinului de retail din România. Sunt diferențe foarte mari pentru că poate exista pe acest lanț o practică neloială între producătorul de carne, abator și magazinul de retail”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cele două legume care pot înlocui cu succes carnea. Sunt foarte gustoase și se găsesc în orice magazin din România

InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr

Rețeta de sarmale de post cu ciuperci. Ce ingredient schimbă complet gustul acestui preparat

Ce preț are postul Paștelui. Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru 7 săptămâni de post