Prima pagină » Știri externe » Zelenski acuză Rusia că încearcă să se joace cu Trump pentru a amâna negocierile și a evita să facă concesii. „Nu a putut și nu poate să ne ocupe“

Zelenski acuză Rusia că încearcă să se joace cu Trump pentru a amâna negocierile și a evita să facă concesii. „Nu a putut și nu poate să ne ocupe“

26 feb. 2026, 12:18, Știri externe
Zelenski acuză Rusia că încearcă să se joace cu Trump pentru a amâna negocierile și a evita să facă concesii. „Nu a putut și nu poate să ne ocupe“

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să blocheze eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu acordat Fox News, la Kiev, Zelenski a respins sugestiile președintelui Trump potrivit cărora Kievul blochează procesul de pace și a subliniat că Rusia nu a putut și nu poate să ocupe Ucraina.

„Noi am susținut întotdeauna pacea”, a spus Zelenski. „Când ești acasă, în casa ta, pe teritoriul tău, în orașul tău, bineînțeles că vrei să oprești războiul.”

Zelenski a acuzat Rusia că încearcă să prelungească discuțiile pentru a evita să facă concesii.

„Ei încearcă să se joace cu președintele Statelor Unite”, a spus el.

Întrebat de Fox News dacă crede că Vladimir Putin joacă un joc, Zelenski a răspuns: „Da, cred că da. Da. El trebuie să amâne orice fel de negocieri”.

Zelenski a spus că Ucraina este gata să înghețe conflictul în forma sa actuală, propunând un armistițiu urmat de negocieri. Dar el a spus că nu va accepta cererea Rusiei ca Ucraina să cedeze teritoriul pe care armata rusă nu a reușit să-l cucerească în cei patru ani de luptă.

Fox News scrie că a discutat cu Zelenskyy la birourile sale din Kiev, un complex puternic păzit, unde luminile sunt estompate și saci de nisip sunt împrăștiați pe coridoare. Printre scările mari de marmură și tavanele înalte, pereții sunt decorați cu portrete gigantice ale soldaților, înalte de aproximativ 3,6 metri.

La numai o zi după ce războiul a intrat în al cincilea an, Zelenskyy a recunoscut că unii ucraineni sunt obosiți de război. Dar el a spus că propunerile de pace de până acum sunt puternic înclinate în favoarea cererilor Rusiei.

„Toată lumea vrea pace, și mulți oameni sunt obosiți”, a spus Zelenskyy. „Dar credeți-mă, nu toată lumea este pregătită… să mănânce ceea ce Putin ne-a pregătit.”

Liderul ucrainean l-a îndemnat pe președintele Trump să viziteze țara sa, spunând: „Va vedea rezultatul atacurilor. Și va vedea cum trăiește cu adevărat națiunea. Nu doar supraviețuiește.”

În ciuda pierderilor masive, Zelenskyy a salutat lupta Ucrainei.

„Rusia nu a putut și nu poate să ne ocupe. Ei nu au câștigat, iar pentru noi este o victorie. Ne-am apărat independența și libertatea”, a spus el.

„Ei nu au schimbat țara. Nu au schimbat steagul nostru.

„Sunt sigur că Rusia a conștientizat – conștientizează acum cu adevărat – că a fost o mare greșeală.”, a transmis Zelenski pentru Fox News.

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump
11:44
Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump
RĂZBOI Noapte de foc în Ucraina. Ploaie de drone și rachete în Kiev, Harkov și Zaporojiei. Zeci de civili răniți și blocuri de locuințe, grav aviariate
11:17
Noapte de foc în Ucraina. Ploaie de drone și rachete în Kiev, Harkov și Zaporojiei. Zeci de civili răniți și blocuri de locuințe, grav aviariate
FLASH NEWS SUA și Iran, discuții nucleare la Geneva. Rubio acuză Teheranul că refuză să vorbească despre rachetele balistice. „Dețin deja arme capabile să ajungă în cea mai mare parte a Europei”
11:13
SUA și Iran, discuții nucleare la Geneva. Rubio acuză Teheranul că refuză să vorbească despre rachetele balistice. „Dețin deja arme capabile să ajungă în cea mai mare parte a Europei”
CONTROVERSĂ „Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
10:43
„Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
DIPLOMAȚIE Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
10:12
Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
ANALIZA de 10 Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”
10:00
Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
Cancan.ro
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
China testează o baterie pe bază de apă cu o durată de viață de peste 300 de ani
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Îndulcitorii artificiali pot provoca un declin cognitiv mai rapid, indică un studiu
ECONOMIE Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
12:07
Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
SCANDAL Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
12:02
Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
ENERGIE Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
11:59
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
COMERȚ Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
11:59
Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
TURISM Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
11:56
Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
CONTROVERSĂ Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea”
11:53
Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe