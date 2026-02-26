Zelenski acuză Rusia că încearcă să se joace cu Trump pentru a amâna negocierile și a evita să facă concesii. „Nu a putut și nu poate să ne ocupe“

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să blocheze eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului. Într-un interviu acordat Fox News, la Kiev, Zelenski a respins sugestiile președintelui Trump potrivit cărora Kievul blochează procesul de pace și a subliniat că Rusia nu a putut și nu poate să ocupe Ucraina.

„Noi am susținut întotdeauna pacea”, a spus Zelenski. „Când ești acasă, în casa ta, pe teritoriul tău, în orașul tău, bineînțeles că vrei să oprești războiul.”

Zelenski a acuzat Rusia că încearcă să prelungească discuțiile pentru a evita să facă concesii.

„Ei încearcă să se joace cu președintele Statelor Unite”, a spus el.

Întrebat de Fox News dacă crede că Vladimir Putin joacă un joc, Zelenski a răspuns: „Da, cred că da. Da. El trebuie să amâne orice fel de negocieri”.

Zelenski a spus că Ucraina este gata să înghețe conflictul în forma sa actuală, propunând un armistițiu urmat de negocieri. Dar el a spus că nu va accepta cererea Rusiei ca Ucraina să cedeze teritoriul pe care armata rusă nu a reușit să-l cucerească în cei patru ani de luptă.

Fox News scrie că a discutat cu Zelenskyy la birourile sale din Kiev, un complex puternic păzit, unde luminile sunt estompate și saci de nisip sunt împrăștiați pe coridoare. Printre scările mari de marmură și tavanele înalte, pereții sunt decorați cu portrete gigantice ale soldaților, înalte de aproximativ 3,6 metri.

La numai o zi după ce războiul a intrat în al cincilea an, Zelenskyy a recunoscut că unii ucraineni sunt obosiți de război. Dar el a spus că propunerile de pace de până acum sunt puternic înclinate în favoarea cererilor Rusiei.

„Toată lumea vrea pace, și mulți oameni sunt obosiți”, a spus Zelenskyy. „Dar credeți-mă, nu toată lumea este pregătită… să mănânce ceea ce Putin ne-a pregătit.”

Liderul ucrainean l-a îndemnat pe președintele Trump să viziteze țara sa, spunând: „Va vedea rezultatul atacurilor. Și va vedea cum trăiește cu adevărat națiunea. Nu doar supraviețuiește.”

În ciuda pierderilor masive, Zelenskyy a salutat lupta Ucrainei.

„Rusia nu a putut și nu poate să ne ocupe. Ei nu au câștigat, iar pentru noi este o victorie. Ne-am apărat independența și libertatea”, a spus el. „Ei nu au schimbat țara. Nu au schimbat steagul nostru. „Sunt sigur că Rusia a conștientizat – conștientizează acum cu adevărat – că a fost o mare greșeală.”, a transmis Zelenski pentru Fox News.

