Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu lansează un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de pasivitate în chestiuni interne și de lipsă de implicare în plan extern. Într-un comentariu acid postat pe pagina sa de Facebook, CTP susține că șeful statului nu a făcut nimic pentru a grăbi promulgarea legii pensiilor magistraților și că a transmis un „mesaj limpede” Uniunii Europene prin absența sa de la Kiev.

CTP, noi critici la adresa lui Nicușor Dan

CTP a trasmis că, într-adevăr, președintele nu poate promulga legea fără a primi de la Curtea Constituțională a României actul de decizie, însă îl acuză pe șeful statului că nu a făcut niciun demers public pentru a urgenta procedura.

”Într-adevăr, președintele nu poate promulga legea pensiilor magistraților câtă vreme nu primește de la CCR actul de decizie (nu motivarea, cum s-a vânturat în presă, ca să nu mai vorbesc de „cugetarea” că promulgarea se face după publicarea legii în Monitorul Oficial! – totul pentru a-l scuza pe N. Dan). Că reaua conștiință a CCR nu va pieri în veci, și că vor amâna trimiterea deciziei, era de așteptat. În săptămâna care a trecut de la votul din CCR, președintele Dan n-a întreprins nimic. De pildă, putea să trimită Curții o scrisoare publică, așa cum a făcut premierul Bolojan, în care să învedereze necesitatea stringentă a trimiterii deciziei la Cotroceni, pentru ca dl Bolojan, care se duce pur și simplu cu miloaga la Bruxelles, să aibă mai multe șanse. Mai putea dl Dan să iasă public și să spună cetățenilor, nedumeriți și indignați, de ce nu promulgă legea, nu să dea administrația prezidențială un comunicat. Dar poate că dl Dan dorește să micșoreze șansele dlui Bolojan de a avea succes la Comisia Europeană…”, a scris CTP, pe pagina sa de Facebok.

Cristian Tudor Popescu: ”Dl Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit”

Cea mai dură critică vizează absența președintelui de la Kiev, la comemorarea a patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Jurnalistul a comparat deplasarea lui Nicușor Dan în SUA cu lipsa unei vizite în Ucraina. În opinia gazetarului, interesul României ar impune o relație solidă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, mai ales în contextul războiului și al viitoarei reconstrucții a Ucrainei.

”Ce urmărește dl Dan neducându-se la Kiev, la comemorarea a 4 ani de la invazia Rusiei, nu știu, pot doar să bănuiesc. Carevasăzică, dl Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit; a traversat Atlanticul dus-întors ca să-l facă Trump prim-ministru și să fie zgornit de un agent de pază când a încercat să-l agațe pe hol pe președintele SUA. Kievul, în schimb, e prea departe. Asta când interesul României este ca președintele ei să aibă o relație consistentă cu președintele Ucrainei, ca vecin și apărător al României. Căci cea mai bună armată română e, deocamdată, armata ucraineană. Iar după ce războiul se va stinge, că se va întâmpla și asta odată și odată, rolul României trebuie să fie important în reconstrucție. Ca să nu mai vorbim de faptul că președintele trebuia să fie alături de liderii europeni adunați la Kiev”, a mai scris jurnalistul.

În final, Cristian Tudor Popescu a menionat că anumite sfaturi din interiorul administrației ar fi contribuit la decizia de a nu participa la evenimentul de la Kiev: ”Dl Dan și-a luat la Cotroceni încă un Matei Păun, ba chiar mai rău. Consilierul șef Teleleu este mîrgan (MîRGA, Make Romania Great Again) pro Trump, pro Putin, anti UE – vedeți cine este înaltul prelat moscovisit până în albul ochilor, cu care se întâlnea când era ambasador la Chișinău. E cât se poate de probabil că dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”, a încheiat gazetarul.

