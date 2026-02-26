Ciprian Ciucu a fost boicotat de PSD, AUR și PUSL în Consiliul General. Primarul îi acuză de „șiretlic”

Ședința Consiliului General al Municipiului București, programată joi și convocată de primarul liberal Ciprian Ciucu, nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum. În sală s-au prezentat doar 27 de consilieri.

Au absentat consilierii PSD, AUR și PUSL. Social-democrații anunțaseră încă de marți că intră în grevă până când aparatul de specialitate al Primăriei va întocmi rapoartele necesare pentru proiectul privind reducerea facturilor la căldură în cazul nerespectării parametrilor contractuali.

La rândul lor, consilierii AUR au transmis miercuri că vor participa la ședințele CGMB doar dacă vor fi puse în aplicare mai multe proiecte, printre care plata stimulentelor pentru persoanele cu dizabilități și exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR.

„Din păcate, astăzi constatăm că nu avem cvorum pentru că PSD a intrat în grevă. Politicienii își permit să intre în grevă. Evident, motivul este cât se poate de absurd. Motivul este că nu au existat, zic ei, toate demersurile făcute pentru ca ședința convocată de către PSD în urmă cu două zile să se poată desfășura. Dar vreau să vă spun că nu s-a întâmplat acest lucru dintr-un motiv cât se poate de obiectiv: inițiativa PSD cu privire la termoficare nu poate fi un vot în Consiliul General unilateral. Contractul de delegare a unui serviciu public trebuie să treacă prin anumite etape. Toate acele documente trebuie avizate de către ANRE, Consiliul Concurenței. Iar colegii noștri din primărie, evident, au făcut aceste demersuri ca ele să fie aprobate, dar nu a depins de aparatul primăriei”, spune Ciucu.

Ce spune Ciucu despre proiectul PSD

Ciucu a afirmat că nu refuză introducerea proiectului PSD pe ordinea de zi, însă a explicat că procedura necesită timp.

„Ceea ce au făcut PSD în urmă cu 2 zile aici n-are de-a face cu proiectul. A fost un circ și un bâlci. Astfel de proiecte se pot discuta în Consiliul General, se poate veni la discuții cu primarul general. Putem căuta împreună soluții să le analizăm. Dar în loc să vină să vorbim, a fost acea regie, cu tricouri pentru propagandă, arată foarte clar care a fost obiectivul. Acela de a justifica un blocaj al acestui orașului, din cauza căruia vor suferi bucureștenii. N-a fost niciodată vorba despre a îmbunătăți situația termiei”, a spus Ciucu.

El a precizat că Primăria verifică dacă proiectul poate fi supus votului „în legalitate”. Totodată, a avertizat că blocarea unor investiții și „conflictul creat artificial” pot avea consecințe directe asupra bucureștenilor, care riscă să rămână fără apă caldă și căldură.

Acuzații privind un „șiretlic”

Primarul a susținut că absența consilierilor a avut și o altă miză. Potrivit lui Ciucu, aceștia „au folosit acest șiretlic” pentru a împiedica validarea și depunerea jurământului de către consilierul REPER Georgiana Diță. Edilul a explicat că validarea acesteia ar fi dus la o „majoritate fragilă, la limită”, formată din USR, PNL, PMP, REPER și Forța Dreptei.

Consilierul REPER Cătălin Teniță a declarat că este pentru a patra oară când Georgiana Diță încearcă să depună jurământul.

Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe proiecte inițiate de primar, inclusiv aprobarea unui audit extern pentru STB și Termoenergetica, companii ale municipalității care înregistrează datorii importante.

În ceea ce privește inițiativa PSD, Ciucu a avertizat asupra riscurilor financiare.

„La datoriile pe care le are Termoenergetica SA la ELCEN și este în prag de insolvență, în momentul în care n-ar mai plăti nici populația, ar putea duce la insolvența Termoenergetica. Și asta duce automat la insolvența ELCEN. Și asta poate duce ELCEN către faliment”, a declarat primarul.

