Prima pagină » Știri politice » Ciprian Ciucu a fost boicotat de PSD, AUR și PUSL în Consiliul General. Primarul îi acuză de „șiretlic”

Ciprian Ciucu a fost boicotat de PSD, AUR și PUSL în Consiliul General. Primarul îi acuză de „șiretlic”

26 feb. 2026, 12:48, Știri politice

Ședința Consiliului General al Municipiului București, programată joi și convocată de primarul liberal Ciprian Ciucu, nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum. În sală s-au prezentat doar 27 de consilieri.

Au absentat consilierii PSD, AUR și PUSL. Social-democrații anunțaseră încă de marți că intră în grevă până când aparatul de specialitate al Primăriei va întocmi rapoartele necesare pentru proiectul privind reducerea facturilor la căldură în cazul nerespectării parametrilor contractuali.

La rândul lor, consilierii AUR au transmis miercuri că vor participa la ședințele CGMB doar dacă vor fi puse în aplicare mai multe proiecte, printre care plata stimulentelor pentru persoanele cu dizabilități și exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR.

 „Din păcate, astăzi constatăm că nu avem cvorum pentru că PSD a intrat în grevă. Politicienii își permit să intre în grevă. Evident, motivul este cât se poate de absurd. Motivul este că nu au existat, zic ei, toate demersurile făcute pentru ca ședința convocată de către PSD în urmă cu două zile să se poată desfășura. Dar vreau să vă spun că nu s-a întâmplat acest lucru dintr-un motiv cât se poate de obiectiv: inițiativa PSD cu privire la termoficare nu poate fi un vot în Consiliul General unilateral. Contractul de delegare a unui serviciu public trebuie să treacă prin anumite etape. Toate acele documente trebuie avizate de către ANRE, Consiliul Concurenței. Iar colegii noștri din primărie, evident, au făcut aceste demersuri ca ele să fie aprobate, dar nu a depins de aparatul primăriei”, spune Ciucu.

Ce spune Ciucu despre proiectul PSD

Ciucu a afirmat că nu refuză introducerea proiectului PSD pe ordinea de zi, însă a explicat că procedura necesită timp.

„Ceea ce au făcut PSD în urmă cu 2 zile aici n-are de-a face cu proiectul. A fost un circ și un bâlci. Astfel de proiecte se pot discuta în Consiliul General, se poate veni la discuții cu primarul general. Putem căuta împreună soluții să le analizăm. Dar în loc să vină să vorbim, a fost acea regie, cu tricouri pentru propagandă, arată foarte clar care a fost obiectivul. Acela de a justifica un blocaj al acestui orașului, din cauza căruia vor suferi bucureștenii. N-a fost niciodată vorba despre a îmbunătăți situația termiei”, a spus Ciucu.

El a precizat că Primăria verifică dacă proiectul poate fi supus votului „în legalitate”. Totodată, a avertizat că blocarea unor investiții și „conflictul creat artificial” pot avea consecințe directe asupra bucureștenilor, care riscă să rămână fără apă caldă și căldură.

Acuzații privind un „șiretlic”

Primarul a susținut că absența consilierilor a avut și o altă miză. Potrivit lui Ciucu, aceștia „au folosit acest șiretlic” pentru a împiedica validarea și depunerea jurământului de către consilierul REPER Georgiana Diță. Edilul a explicat că validarea acesteia ar fi dus la o „majoritate fragilă, la limită”, formată din USR, PNL, PMP, REPER și Forța Dreptei.

Consilierul REPER Cătălin Teniță a declarat că este pentru a patra oară când Georgiana Diță încearcă să depună jurământul.

Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe proiecte inițiate de primar, inclusiv aprobarea unui audit extern pentru STB și Termoenergetica, companii ale municipalității care înregistrează datorii importante.

În ceea ce privește inițiativa PSD, Ciucu a avertizat asupra riscurilor financiare.

„La datoriile pe care le are Termoenergetica SA la ELCEN și este în prag de insolvență, în momentul în care n-ar mai plăti nici populația, ar putea duce la insolvența Termoenergetica. Și asta duce automat la insolvența ELCEN. Și asta poate duce ELCEN către faliment”, a declarat primarul.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”

Ciprian Ciucu, acuzații grave la adresa lui Daniel Băluță: Refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare

Cum îi răspunde Ciprian Ciucu lui Hubert Thuma, după ce a cerut 5% din impozitul pe venit al Capitalei: „Îl aștept la discuții față în față”

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă”
13:38
Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă”
ULTIMA ORĂ De la Washington, Bogdan Ivan: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
12:17
De la Washington, Bogdan Ivan: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
CONTROVERSĂ Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea”
11:53
Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea”
FLASH NEWS Vizită cu miză pentru Guvern. Ilie Bolojan, față în față cu Ursula von der Leyen, după consultări cu europarlamentarii coaliției
11:32
Vizită cu miză pentru Guvern. Ilie Bolojan, față în față cu Ursula von der Leyen, după consultări cu europarlamentarii coaliției
FLASH NEWS Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis”
10:09
Fanii lui Nicuşor Dan cred că preşedintele „are nevoie de nişte şuturi”. Moise Guran: „E timpul să o spunem deschis”
ULTIMA ORĂ Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România. Când își va prelua oficial funcția
10:02
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România. Când își va prelua oficial funcția
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
Cancan.ro
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cum se face ITP în 2026. Tot ce trebuie să știi: costuri, acte necesare și motive de respingere
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Alcoolul schimbă profund modul în care creierul nostru comunică, arată un nou studiu
FLASH NEWS Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“
13:37
Consilierii lui Trump ar prefera ca Israelul să atace Iranul primul. Surse Politico: „Situația politică ar fi mult mai favorabilă“
FLASH NEWS După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR
13:34
După ce Curtea Constituțională a admis legea pensiilor magistraților, USR vrea modificarea procesului de numire a judecătorilor CCR
SĂNĂTATE Descoperirea oamenilor de știință: cât de puternic influențează alcoolul creierul, de fapt. Ce se întâmplă după 30 de minute
13:29
Descoperirea oamenilor de știință: cât de puternic influențează alcoolul creierul, de fapt. Ce se întâmplă după 30 de minute
FLASH NEWS Propunere surpriză din partea Procurorului General al României, Alex Florența. Dacă ideea va fi aplicată, va zgudui din temelii DIICOT
13:14
Propunere surpriză din partea Procurorului General al României, Alex Florența. Dacă ideea va fi aplicată, va zgudui din temelii DIICOT
INEDIT Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
12:47
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
NEWS ALERT Percheziții în forță la furnizorii de droguri care i-au aprovizionat pe ucigașii lui Mario Berinde. Captura anchetatorilor
12:44
Percheziții în forță la furnizorii de droguri care i-au aprovizionat pe ucigașii lui Mario Berinde. Captura anchetatorilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe