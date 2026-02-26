Prima pagină » Actualitate » Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o singură porție

26 feb. 2026, 12:43, Actualitate
Care este cel mai scump orez din lume / Sursa FOTO: Shutterstock

Pe piața globală a alimentației, orezul rămâne unul dintre cele mai accesibile alimente. Totuși, există și excepții care transformă acest produs de bază într-un veritabil lux gastronomic, arată CNN.

Un astfel de exemplu este Kinmemai Premium, produs care a fost certificat de Guinness World Records drept cel mai scump orez din lume.

De ce esrte atât de scump orezul  Kinmemai Premium

Orezul Kinmemai Premium este produs de compania japoneză Toyo Rice Corporation, care anual scoate pe piață doar în jur de 1.000 de cutii. Fiecare cutie de orez se vinde cu circa 73 de dolari, un preț care depășește cu mult standardele pieței. De altfel, chiar specialiștii de la Guinness World Records au stabilit că este cel mai scump orez din lume, iar marii chefi bucătari l-au plasat în categoria produselor gourmet exclusiviste.

Potrivit președintelui companiei, Keiji Saika, selecția boabelor de orez contează cel mai mult: sunt alese doar acele soiuri premiate în Japonia pentru aromă și textură. După aceea, procesul continuă cu analiza nivelurilor de enzime, considerate un indicator al vitalității și calității produsului.

Pe lângă procesul de selecție, și aspectul boabelor contribuie la faima de care se bucură orezul celor de la Kinmemai Premium. Un bucătar citat de CNN a comparat strălucirea bobului de orez cu cea a diamantelor, subliniind textura fină și gustul echilibrat, cu note ușor dulci, scrie sursa citată.

Povestea acestui orez exclusivist a apărut într-un reportaj marca CNN despre noutățile din turism, alături de alte subiecte precum schimbările de la Fântâna Trevi din Roma sau tendințele neobișnuite din industria hotelieră.

