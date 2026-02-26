Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”

Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a explicat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, care este situația cu privire la efectul gazului din Marea Neagră asupra prețurilor pentru consumatorii români și europeni. De asemenea, acesta spune că prețul gazului din România va fi influențat de prețul european.

Potrivit lui Cristian Bușoi, gazul extras cu ajutorul Neptun Deep nu va determina, de unul singur, scăderea prețurilor la gaz pentru întreg continentul. De asemenea, acesta a explicat că prețul gazului pentru consumatorii români trebuie să fie mai mic decât media europeană, deoarece România nu va mai suporta tarife suplimentare pentru tranzit, lichefiere sau rețele de gazeificare. În plus, susține Bușoi, proiectul Neptun Deep va aduce beneficii economice României prin taxe suplimentare, locuri de muncă și dividende pentru bugetul de stat din profiturile companiilor care exploatează gazul din Marea Neagră.

„Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Și, cât timp suntem în piața unică europeană și suntem interconectați, prețul european va influența prețul din România. Evident că la noi prețul trebuie să fie mai mic, inclusiv din faptul că nu avem tarife de tranzit, de lichefiere și de gazeificare. În plus, proiectul Neptun Deep va aduce României taxe și locuri de muncă, iar bugetul de stat va primi mai mulți bani și din profiturile și dividendele companiilor care exploatează gazul în Marea Neagră.”

Secretarul de stat a atras totuși atenția că prețurile din România ar putea scădea din cauza congestiilor pe infrastructura de export, generate de încheierea războiului din Ucraina sau de proiecte precum Coridorul Vertical și de fluxurile de gaz natural lichefiat american către centrul Europei. În final, Cristian Bușoi a precizat că guvernul condus de Ilie Bolojan și Ministerul Energiei, condus de Bogdan Ivan, vor lua toate măsurile necesare pentru ca țara noastră să valorifice potențialul gazului din Marea Neagră.

„De asemenea, pot să apară și congestii pe infrastructura de export, generate de încheierea războiului din Ucraina sau de proiectul Coridorului Vertical și de fluxurile de LNG american către centrul Europei, iar atunci prețurile la gazul natural în regiune și în România vor scădea semnificativ. Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și Ministerul Energiei, condus de Bogdan Ivan, precum și toată echipa de secretari de stat și specialiști din care fac parte vor lua toate măsurile necesare astfel încât, în final, România și românii să beneficieze la maximum de potențialul gazului natural din Marea Neagră, prin creșterea securității energetice, scăderea prețului gazului natural pentru populație și industrie și prin taxe și impozite către buget.”

