Denis Alibec, atacantul de la Farul, i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce omul de afaceri a spus că l-a cedat la echipa constănțeană pentru a încurca rivalele FCSB în lupta pentru titlu.

Atacantul de 35 de ani a jucat puțin la FCSB și în iarnă și-a încheiat contractul cu roș-albaștri. Farul va juca sâmbătă, ora 20:00, cu CFR Cluj, iar Gigi Becali ar vrea ca ardelenii să piardă pentru ca echipa sa să profite și să ajungă în cele din urmă în play-off.

Denis Alibec, răspuns dur pentru Gigi Becali: „Să cumpere toată Liga 1”

Cei de la FCSB ar vrea ca CFR Cluj să ia cel mult un punct din cele două etape rămase din sezonul actual, având meciuri cu Farul și Dinamo. Dacă ia două puncte, CFR ajunge la 49 de puncte în clasament și e în play-off pentru că ar depăși FCSB având avantaj în meciurile directe, 2-2 în tur și 4-1 în retur.

„Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el… eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a spus Denis Alibec la conferința de presă de dinaintea meciului Farul – CFR Cluj.

Antrenorul Farului, Ianis Zicu, a vorbit și el despre acest subiect: „Nu cred că a zis doar de Farul, a zis și de Oțelul, sunt mai multe variante pe care dânsul le așteaptă. Sunt calcule pe care și le face, dar nu cred că noi oferim ajutor cuiva și nu cred că acest club s-a gândit vreodată să ajute pe cineva. Sunt convins că noi avem liniștea de a câștiga meciul pentru noi. Sunt păreri și asta este. Eu, oricum, sunt antrenor și am învățat, tot de la dânsul, că este bine să nu mă cert decât cu antrenorii”.

Ce spunea Gigi Becali: „De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar? (n.r. despre Alibec) Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge?”.