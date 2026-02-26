Prima pagină » Sport » Denis Alibec, răspuns DUR pentru Gigi Becali: „Să cumpere toată Liga 1”

Denis Alibec, răspuns DUR pentru Gigi Becali: „Să cumpere toată Liga 1”

26 feb. 2026, 12:28, Sport
Denis Alibec, răspuns DUR pentru Gigi Becali: „Să cumpere toată Liga 1”

Denis Alibec, atacantul de la Farul, i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce omul de afaceri a spus că l-a cedat la echipa constănțeană pentru a încurca rivalele FCSB în lupta pentru titlu.

Atacantul de 35 de ani a jucat puțin la FCSB și în iarnă și-a încheiat contractul cu roș-albaștri. Farul va juca sâmbătă, ora 20:00, cu CFR Cluj, iar Gigi Becali ar vrea ca ardelenii să piardă pentru ca echipa sa să profite și să ajungă în cele din urmă în play-off.

Denis Alibec, răspuns dur pentru Gigi Becali: „Să cumpere toată Liga 1”

Cei de la FCSB ar vrea ca CFR Cluj să ia cel mult un punct din cele două etape rămase din sezonul actual, având meciuri cu Farul și Dinamo. Dacă ia două puncte, CFR ajunge la 49 de puncte în clasament și e în play-off pentru că ar depăși FCSB având avantaj în meciurile directe, 2-2 în tur și 4-1 în retur.

„Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el… eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a spus Denis Alibec la conferința de presă de dinaintea meciului Farul – CFR Cluj.

Antrenorul Farului, Ianis Zicu, a vorbit și el despre acest subiect: „Nu cred că a zis doar de Farul, a zis și de Oțelul, sunt mai multe variante pe care dânsul le așteaptă. Sunt calcule pe care și le face, dar nu cred că noi oferim ajutor cuiva și nu cred că acest club s-a gândit vreodată să ajute pe cineva. Sunt convins că noi avem liniștea de a câștiga meciul pentru noi. Sunt păreri și asta este. Eu, oricum, sunt antrenor și am învățat, tot de la dânsul, că este bine să nu mă cert decât cu antrenorii”.

Ce spunea Gigi Becali: „De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar? (n.r. despre Alibec) Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge?”.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Dumitru Dragomir știe care echipă va fi campioana României. Profeția „Oracolului din Bălcești”: „Ia titlul la 10 puncte distanță”
10:34
Dumitru Dragomir știe care echipă va fi campioana României. Profeția „Oracolului din Bălcești”: „Ia titlul la 10 puncte distanță”
SPORT Dinamo, dată afară de pe Arena Națională. Andrei Nicolescu anunță unde va juca echipa lui Kopic meciurile din play-off
09:18
Dinamo, dată afară de pe Arena Națională. Andrei Nicolescu anunță unde va juca echipa lui Kopic meciurile din play-off
SPORT Trump îl felicită pe Gianni Infantino la aniversarea a 10 ani de la preluarea președinției FIFA: Sper să mai fie încă 30 de ani
00:29
Trump îl felicită pe Gianni Infantino la aniversarea a 10 ani de la preluarea președinției FIFA: Sper să mai fie încă 30 de ani
SPORT Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre partidele care vor decide play-off-ul Superligii
18:57
Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre partidele care vor decide play-off-ul Superligii
SPORT Un președinte din Superliga a tunat când a auzit ce a declarat șeful LPF: „Să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză”
18:46
Un președinte din Superliga a tunat când a auzit ce a declarat șeful LPF: „Să îi dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi la pauză”
SPORT Gino Iorgulescu, anunț care agită echipele din Superliga: „Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut”
18:37
Gino Iorgulescu, anunț care agită echipele din Superliga: „Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut”
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
Cancan.ro
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
China testează o baterie pe bază de apă cu o durată de viață de peste 300 de ani
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Îndulcitorii artificiali pot provoca un declin cognitiv mai rapid, indică un studiu
ECONOMIE Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
12:07
Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
SCANDAL Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
12:02
Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
ENERGIE Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
11:59
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
COMERȚ Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
11:59
Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
TURISM Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
11:56
Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
CONTROVERSĂ Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea”
11:53
Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe