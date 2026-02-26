Percheziții la furnizorii de droguri care îi coordonau pe dealerii ucigașilor din localitatea Cenei, decorul crimei abominabile făptuită de mai mulți adolescenți asupra unui prieten de-al lor. Ce-au găsit polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT Timișoara.

La mai bine de o lună de la crima abominabilă care a zguduit România, când un adolescent de 15 ani a fost ucis cu ferocitate și îngropat de 3 alți adolescenți din comuna Cenei (județul Timiș), polițiștii antidrog și procurorii DIICOT Timișoara au făcut noi descinderi în legătură cu acest caz.

5 percheziții de forță la Uivar

Astfel, ofițerii antidrog au făcut 5 percheziții, joi dimineață, la Uivar, relatează opiniatimisoarei. Operațiunea îi vizează pe furnizorii de stupefiante care le-au dat drogurile celor care i-au aprovizionat și pe asasinii tânărului Mario Berinde.

Anchetatorii au verificat cu atenție 5 case unde au găsit aproape 1 kilogram de Cristal și 1 kilogram de marijuana, precum și un pistol. Au ridicat 5 suspecți, care par să nu se fi alarmat defel după acțiunea polițiștilor și procurorilor din urmă cu o luna când i-au săltat pe dealerii ce le-au livrat droguri băieților de 15 și 13 ani care l-au omorât pe Mario Berinde. Cei 5 au fost duși la audieri la sediul DIICOT Timișoara.

Imediat după cazul adolescentului ucis în mod tragic de camarazii săi, au fost verificate mai multe adrese din localitatea bănățeană. Anterior criminalii le-au mărturisit procurorilor DIICOT că, după ce l-au ucis și îngropat pe Mario, au consumat marijuana. Oamenii legii au aflat atunci de unde au procurat adolescenții stupefiantele si au descins în scurt timp în casele dealerilor. De notat că asasinii au consumat droguri după comiterea abominabilei fapte.

