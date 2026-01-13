Prima pagină » Actualitate » Bebeluș mort la două zile după naștere într-o clinică privată din Craiova. Tatăl copilului: ”Nu ni s-a transmis cauza decesului”

Bebeluș mort la două zile după naștere într-o clinică privată din Craiova. Tatăl copilului: ”Nu ni s-a transmis cauza decesului”

Elena Ailuţoaei
13 ian. 2026, 15:31, Actualitate

A fost deschisă o anchetă la o clinică privată din Craiova după ce un bebeluș, copilul unor medici din Craiova, a murit la două zile după naștere. Băiatul a fost născut prin cezariană fără probleme, însă analizele au arătat că are o infecție în organism. La scurt timp a fost resuscitat, dar fără succes.

Părinții lui, medici stomatologi, spun că nu au primit niciun document legat de analizele sau tratamentul copilului și acuză acum conducerea spitalului de neglijență. Aceștia au depus plângere la poliție și la Colegiul Medicilor, iar necropsia va arăta cauza exactă a decesului.

„De ce mi-ați omorât copilul, de ce mi-ați omorât copilul? Ieșiți afară și stați de vorbă cu noi!”, a strigat bunicul în fata clinicii.

„S-a născut sănătos, a mâncat, tot, l-am văzut pe video…A doua zi mă sună copilul… Au zis să ne ducem la morgă, că acolo este, fără lipsă de empatie. Niște oameni de nimic”, spune bunicul.

Calvarul familiei a început în urmă cu două zile

Bebelușul s-a născut prin cezariană, după o sarcină fără probleme. A primit nota 8 la naștere din cauza unei inflamații sau a unei infecții în corp, despre care medicii au aflat după ce i-au făcut micuțului analizele de sânge. Tatăl bebelușului a făcut declarații cu privire la tragicul incident.

„Proteina C reactivă a fost ușor mărită, cu o valoare un pic mai mare. Ni s-a transmis că o să facă medicamentație, ori cu antibiotic, ori cu antiinflamator, asta nu știm nici în momentul de față ce i s-a administrat„, spune Radu Duculescu,tatăl.

Ieri dimineață, la doar două zile de la naștere, bebelușul a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au anunțat părinții abia după o oră că micuțul era resuscitat. După o oră jumătate de resuscitare, medicii au chemat ambulanța, la insistențele tatălui. Din păcate, bebelușul a murit la scurt timp.

În ziua următoare, la ora 8:00, am primit o informare din partea spitalului că copilul se afla în manevre de resuscitare de aproximativ o oră, fără ca noi să fi fost anunțați anterior. Manevrele de resuscitare au început la ora 7:00, iar la ora 8:00 ni s-a comunicat situația.

Am coborât în salon pentru a vedea despre ce este vorba. Se efectuau manevre de resuscitare, inclusiv masaj cardiac manual. Ulterior, am urcat înapoi în salonul în care eram cazați împreună cu soția mea. După aproximativ o jumătate de oră a fost chemat și echipajul de la ambulanță. S-au mai efectuat manevre de resuscitare timp de 15 minute, după care copilul a fost declarat decedat. Nu ni s-a transmis absolut nimic ulterior și nu se cunoaște cauza decesului”, mai spune tatăl.

Rudele au depus plângere la poliție și la Colegiul Medicilor împotriva conducerii spitalului, dar și a doctorilor care s-au ocupat de caz. Necropsia va arăta cauza exactă a decesului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

