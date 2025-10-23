Un bebeluș a fost găsit mort pe un câmp în Bacău, învelit în haine și pus în câteva pungi

Un bebeluș a fost găsit mort pe un câmp din județul Bacău, trupul lui a fost învelit în haine șu pus în mai multe pungi. Polițiștii au început cercetările pentru a afla dacă el s-a născut sau nu viu și pentru a identifica persoana care l-a abandonat în acea zonă.

Bebeluș mort, găsit pe un câmp din județul Bacău

Descoperirea macabră a fost făcută în apropierea satului Valea Arinilor din comuna Mărgirești. Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au declarat, joi, că trupul neînsufleţit a fost găsit pe un câmp cu lucernă de pe lângă Moineşti.

Proprietarul acelui teren a observat mai multe haine pe câmp și le-a tras pentru a le îndepărta, în acel moment a văzut un picior de bebeluș și a anunțat imediat autoritățile. Zona a fost izolată, iar polițiștii și criminaliștii au încercat să preleveze cât mai multe probe pentru a duce cât mai rapid la identificarea mamei care a abandonat bebelușul.

Anchetatorii au dus trupul la morgă pentru a efectua necropsia și pentru a stabili cauza decesului.