28 ian. 2026, 18:30, Actualitate
Bella Santiago, despre cât de greu îi este cu soțul plecat la ”Survivor”. ”Nu eram obișnuită, dar acum trebuie să fac și asta”
Cântăreața Bella Santiago, în vârstă de 36 de ani, a explicat cât de greu îi este să fie singură acasă, în condițiile în care soțul ei este plecat la show-ul ”Survivor”.

Bella Santiago formează un cuplu cu Nicolae Ionuț Grigore. Vedeta are o fiică, Kescielle, dintr-o relație anterioară. Artista a reușit să o aducă pe fiica ei din Filipine  în România. Bella Santiago și kinetoterapeutul Nicolae Ionuț Grigore au făcut cununia civilă în anul 2017, iar nunta a avut loc în data de 26 mai 2023.

Soțul Bellei Santiago este implicat în prezent în show-ul ”Survivor”, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Acesta face parte din echipa Războinicilor.

Bella Santiago a explicat, pentru spynews.ro, cum se descurcă singură, în condițiile în care partenerul său de viață este plecat la competiția din Republica Dominicană.

”Mă uit la fiecare emisiune, comentez și eu, chiar dacă nu mă aude. Abia aștept să nu mai aibă burtă. I-am spus când a plecat de acasă să fie mai calm, să nu se certe, să fie puternic și să se focuseze pe ce are de făcut. Observ, uitându-mă la emisiune, că nu m-a ascultat, când vine acasă o să îl bag în ședință”, a declarat artista.

”Este prima dată când stăm separat. Într-adevăr, eu m-am obișnuit să am pe cineva care are grijă de mine. Răspunde la telefon, vorbește cu toată lumea. Acum trebuie să răspund eu la telefon, să vorbesc, să mă organizez, eu nu eram obișnuită, dar acum trebuie să fac și asta. Să am grijă de socrii mei, să merg peste tot. Mă trezesc în fiecare dimineață la șase, de obicei când era Nicu acasă, el este matinal, se trezea el”, a mai spus Bella Santiago pentru sursa mai sus-menționată.

”Spuneau și niște fete la „Survivor”, într-un interviu, despre faptul că el este matinal. Când ele se trezesc, Nicu deja a făcut focul, mâncarea, așa face și acasă. De obicei nu sunt geloasă, dar să știți că de când a plecat nu este lângă mine, parcă a activat gelozia din mine. E normal, na. E bărbatul meu și fetele de acolo sunt așa… mereu cu el. El știe, am încredere în el, și dacă face ceva prost, suportă consecințele, el știe că plec, nu stau”, a încheiat aceasta.

