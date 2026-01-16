Cum își educă Bella Santiago fiica. ”Are telefon cu butoane. Are telefonul doar pentru a ne suna”

Cântăreața Bella Santiago, în vârstă de 36 de ani, a explicat cum o educă pe fiica ei, cum o ține departe de tehnologie și o determină să citească mai mult.



Bella Santiago este o cântăreață filipineză stabilită în România. Aceasta s-a făcut remarcată în showbiz-ul românesc după ce a fost finalistă la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV, în anul 2016. În anul 2018, Bella Santiago a câștigat show-ul ”X Factor”, de la Antena 1.

În plan personal, Bella Santiago formează un cuplu cu Nicolae Ionuț Grigore. Vedeta are o fiică, Kescielle, dintr-o relație anterioară. Artista a reușit să o aducă pe fiica ei în România. Bella Santiago și kinetoterapeutul Nicolae Ionuț Grigore au făcut cununia civilă în anul 2017, iar nunta a avut loc în data de 26 mai 2023.

La podcastul ”Celebru și Părinte”, Bella Santiago a vorbit despre educația fiicei sale și a explicat cum o ține pe adolescentă departe de tehnologie și cum a reușit să o determine să citească mai mult.

Cum își educă Bella Santiago fiica. ”Și acum îi place foarte mult să citească, a citit 70 de cărți”

”De la 14 ani, fata mea are telefon cu butoane. Are telefonul doar pentru a ne suna când are nevoie și să asculte muzică”, a spus Bella Santiago, potrivit click.ro.

”Când a venit prima dată în România, i-am dat telefon normal, cu ecran și am văzut că nu a fost bine. În loc să învețe limba română, a stat pe telefon. Le-a sunat pe toate prietenele noastre pe Facebook, a stat pe telefon, pe televizor nelimitat. A învățat tot filmul pe de rost, mânca și recita singură tot filmul. Atunci am zis: «hai să ne oprim aici, nu-i bine! Trebuie să învățăm limba română».

El (n.r. Nicu, soțul ei) a stat cu ea să învețe limba română, i-am dat cartea să citească și era foarte supărată, spunea: «de ce trebuie să fac asta? De ce trebuie să citesc asta? Nu îmi place, nu îmi place!» Și acum îi place foarte mult să citească, a citit 70 de cărți”, a mai declarat artista.