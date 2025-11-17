Prima pagină » Actualitate » Biroul Electoral Municipal Bucureşti a RESPINS două dosare și un altul a fost amânat pentru candidaturile la Primăria Capitalei

Biroul Electoral Municipal Bucureşti a RESPINS două dosare și un altul a fost amânat pentru candidaturile la Primăria Capitalei

17 nov. 2025, 23:25, Actualitate
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a RESPINS două dosare și un altul a fost amânat pentru candidaturile la Primăria Capitalei
FOTO - Facebook/Nicușor Dan (ARHIVĂ)

Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită au fost admise 17, între care cele ale principalilor candidaţi. Alte două dosare de candidatură au fost respinse, iar un al dosar a fost amânat.

Astfel, au fost admise candidaturile lui Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), George Valentin Burcea (candidat independent), Anca Nicoleta Alexandrescu (Alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti”), Virgil Alexandru Zidaru (candidat independent), Daniel Băluţă (PSD), Dănuţ Angelo Trifu (candidat independent), Eugen Teodorovici (candidat independent), Gheorghe Neţoiu (candidat independent), Ioan Mihai Lasca (Partidul PPR), Vlad Gheorghe Dan (candidat independent), Ana-Maria Ciceală (SENS), Oana Creţu (PSDU), Rareş Lazăr (România în Acţiune), Angela Negrotă (candidat independent), Florea Liviu Gheorghe (PNT-MM), Gheorghe Macovei (PRM).

De asmenea, dosarele de candidatură depuse de Dumitrică Stan (candidat independent) şi ASR Marcu Maria (candidat independent) au fost respinse, iar cel al lui Dan Cristian Popescu (candidat independent) a fost amânat.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile pentru Primăria Capitalei este 17 noiembrie, ora 24.00.

FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei a fost 17 noiembrie, în timp ce dosarele devin definitive pe 23 noiembrie.

Campania electorală va începe pe 22 noiembrie.

