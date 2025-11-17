Prima pagină » Actualitate » Luni e ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. BEM a validat şase, până în prezent

Luni e ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. BEM a validat şase, până în prezent

Luiza Dobrescu
17 nov. 2025, 08:59, Actualitate
Luni e ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. BEM a validat şase, până în prezent

Doar luni, 17 noiembrie, mai pot fi depuse candidaturi pentru alegerile de la Primăria Capitalei. La expirarea timpului, pe 23 noiembrie, acestea vor rămâne definitive. 

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 a validat şase candidaturi pentru funcţia de primar general, din cele nouă depuse până acum. Odată validate, acestea rămân definitive la data de 23 noiembrie.

Candidaturile validate până în prezent sunt ale lui  Cătălin Drulă (USR),  Ciprian Ciucu (PNL),  Anca Alexandrescu (Alianța electorală „Dreptate pentru Bucureşti”), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluţă (PSD) şi  Virgil Alexandru Zidaru (independent).

La BEM, au mai fost depuse candidaturile lui Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Țărănesc Maniu-Mihalache). Eugen Teodorovici (independent) şi Dan Cristian Popescu (independent).

De asemenea, cetăţenii, partidele politice, alianţele electorale-politice, care nu sunt de acord cu vreunul dintre candidaţi, pot depune contestaţii în cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii respectivului.

Pe 22 noiembrie începe campania electorală, iar pe 7 decembrie vor avea loc alegerile parţiale pentru a-l desemna pe acela care îl va înlocui pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum vede Ludovic Orban faptul că USR se folosește de imaginea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: „Abuzează efectiv de imaginea lui”

Anca Alexandrescu: „Țara e condusă de o mafie, de un partid de 10%. Nu sunt potrivită pentru o candidatură la Președinție”

Citește și

POLITICĂ Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR
10:22
Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR
NEWS ALERT Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu
10:19
Zi decisivă pentru Klaus Iohannis. FISC-ul ar urma să înceapă procedurile pentru a pune sechestru pe casa din Sibiu
GALERIE FOTO Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține
09:56
Programul Catedralei Mântuirii Neamului de sărbători. Când se poate vizita și ce slujbe se vor ține
POLITICĂ Claudiu Năsui avertizează că Bolojan face reformă doar din gură: „CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Nu se face nicio reformă”
09:31
Claudiu Năsui avertizează că Bolojan face reformă doar din gură: „CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Nu se face nicio reformă”
AUTO CEAȚĂ densă în jumătate din țară. Drumurile unde vizibilitatea este de sub 50 de metri
09:07
CEAȚĂ densă în jumătate din țară. Drumurile unde vizibilitatea este de sub 50 de metri
SPORT A semnat cu FCSB. Mihai Stoica, încântat de cea mai nouă achiziție a campioanei: „De mâine”
08:36
A semnat cu FCSB. Mihai Stoica, încântat de cea mai nouă achiziție a campioanei: „De mâine”
Mediafax
Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul! Critici la adresa UE: „Ei ar dori să continue războiul”
Digi24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Fenomen dezastruos în pădurea amazoniană: Lacurile au început să fiarbă!