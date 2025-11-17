Luni e ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. BEM a validat şase, până în prezent

Doar luni, 17 noiembrie, mai pot fi depuse candidaturi pentru alegerile de la Primăria Capitalei. La expirarea timpului, pe 23 noiembrie, acestea vor rămâne definitive.

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 a validat şase candidaturi pentru funcţia de primar general, din cele nouă depuse până acum. Odată validate, acestea rămân definitive la data de 23 noiembrie.

Candidaturile validate până în prezent sunt ale lui Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianța electorală „Dreptate pentru Bucureşti”), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluţă (PSD) şi Virgil Alexandru Zidaru (independent).

La BEM, au mai fost depuse candidaturile lui Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Țărănesc Maniu-Mihalache). Eugen Teodorovici (independent) şi Dan Cristian Popescu (independent).

De asemenea, cetăţenii, partidele politice, alianţele electorale-politice, care nu sunt de acord cu vreunul dintre candidaţi, pot depune contestaţii în cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii respectivului.

Pe 22 noiembrie începe campania electorală, iar pe 7 decembrie vor avea loc alegerile parţiale pentru a-l desemna pe acela care îl va înlocui pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei.

