Black Friday 2025. Retailerii au început deja pregătirile. Iată ce trucuri trebuie să știe orice român

Listele de cumpărături din perioada următoare devin tot mai lungi, iar din acest motiv experții trag un semnal de alarmă și îi avertizează pe cumpărătorii încântați de oferte să acorde mai multă atenție detaliilor care ar putea să le schimbe total percepția asupra vânzărilor din perioada aceasta.

La ce trebuie să fii atent când faci cumpărături de Black Friday

Pentru un profit cât mai mare, o parte dintre retailerii care activează la noi în țară apelează la tot felul de tactici care i-ar putea dezamăgi pe cei care așteaptă nerăbdători ofertele colosale din fiecare toamnă.

Există posibilitatea ca cei care vor să facă achiziții de Black Friday să observe prima dată o majorare de prețuri și apoi reducerile aplicate, tactica aceasta este în regula din punct de vedere legal. Potrivit Observator News, în legislație este menționat că reducerea va fi aplicată la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile.

„Ar fi aşa o făcătură că, de fapt, preţurile cresc înainte, da după sunt scăzute, aşa strategic”.

„E şi o strategie de marketing cu anumite produse sau anumite magazine. Dar pot fi şi oferte” spun oamenii care cunosc această practică.

Experții le recomandă celor care vor să cumpere produse la reducere trebuie să urmărească prețul acestora din timp, dar și să se îndrepte spre magazinele legitime.

„Trebuie să avem grijă de site-urile fantomă, pentru că vedem că se înmulțesc aceste site-uri cu reduceri care nu sunt reale. Ne trezim că plătim şi primim acasă cârpe sau pietre. Este mai bine să alegem un site de la care am mai cumpărat şi în trecut decât să mergem după reduceri foarte mari” a explicat Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

