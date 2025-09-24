Black Friday 2025 la eMAG: când are loc și ce oferte așteaptă clienții

Compania eMAG a stabilit data pentru ediția de Black Friday din 2025. Cel mai mare retailer online din România va organiza evenimentul de reduceri așteptat de toți românii în 7 noiembrie.

În România, așadar, Black Friday vine mai repede decât în SUA, unde este programat în acest an pe 28 noiembrie.

De ce organizează eMAG mai devreme

Compania obișnuiește să devanseze Black Friday cu aproape trei săptămâni, argumentând că astfel există timp suficient pentru ca livrările să ajungă la clienți înainte de mini-vacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie.

Primul Black Friday al eMAG a avut loc în 2011, pe 25 noiembrie. De-a lungul timpului, însă, data a fost mutată constant către începutul lunii noiembrie.

Deocamdată nu au fost anunțate reducerile pentru 2025, însă clienții se așteaptă la oferte considerabile. În anii trecuți, discounturile medii s-au situat în jurul a 30–35% din valoarea produsului.

Ora exactă a lansării este și ea un detaliu ținut secret până în ultimul moment. Totuși, tradiția ultimilor ani arată că eMag se pornește de la prima oră: în 2024, campania de Black Friday a început la 7:14, în 2023 la 7:15, iar în 2022 la 7:20.

Black Friday a devenit sinonim în România cu eMAG, iar evoluția vânzărilor confirmă amploarea fenomenului:

în 2011, compania a înregistrat vânzări de circa 8 milioane de euro,

în 2013 a ajuns la 23 de milioane de euro,

în 2016 – 300 de milioane lei,

iar în 2022 – 644 de milioane lei.

Anul trecut, pe parcursul a numai 17 ore, clienții eMAG au comandat produse în valoare de aproape 900 de milioane lei, cu 22% mai mult decât în 2023. Aproape 650.000 de clienți au plasat comenzi, iar plata cu cardul a reprezentat 73% din totalul vânzărilor.

Dacă în Statele Unite Black Friday marchează, de obicei, startul cumpărăturilor de Crăciun și are loc la final de noiembrie, în România evenimentul s-a adaptat la calendarul local. De asemenea, acest moment reprezintă, în prezent, un moment de vârf pentru comerțul online.

