Bolojan a fost numit vicepremier interimar de către președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a semnat joi decretul prin care numește un nou vicepremier, în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu.

La sfârșitul lunii iulie, postul de vicepremier rămânea vacant, în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu, ca urmare a declarațiilor publice în care dezvăluia faptul că a dat mită și a fentat plata taxelor către stat, timp de 8 ani.

După o perioadă în care a zăcut pe biroul său demisia lui Anastasiu, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcție al acestuia.

Joi, președintele a semnat un nou decret prin care îl numește pe actualul premier și viceprim-ministru interimar.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 14 august, următoarele decrete:

Decret privind desemnarea domnului Ilie-Gavril Bolojan, prim-ministru, ca viceprim-ministru interimar”, anunță Administrația Prezidențială.

