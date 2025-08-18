Prima pagină » Actualitate » Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare

Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare

Luiza Dobrescu
18 aug. 2025, 14:28, Actualitate
Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare
Galerie Foto 4

Premierul Ilie Bolojan a avut luni o întrevedere cu reprezentanții magistraților din România, pe tema pensiilor acestora. Potrivit șefului Executivului, proiectul care privește remunerațiile judecătorilor, retrași din activitate, „este în linia normelor europene.”

În cadrul întrevederii de la Palatul Victoria au fost analizate  mai multe aspecte precum vârsta de pensionare, cuantumul pensiilor să fie legate de necesitatea unei salarizări predictibile în sistemul judiciar.

„Sistemul de justiție are un rol foarte important pentru sănătatea unui stat democratic așa cum este România. Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene, însă ține cont, totodată, atât de aspecte de echitate socială, normalitate și eficiență, precum și de realitățile bugetare și necesitatea de a reduce cheltuielile de funcționare ale statului”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că majorarea vârstei de pensionare pentru magistrați va genera atât creșterea calității serviciului public, cât și sustenabilitatea sistemului de justiție, cu măsuri tranzitorii.

La întâlnirea de la Palatul Victoria a fost prezent premierul Ilie Bolojan, secretarul de stat în Ministerul justiției, Roxana Simona Momeu, și directorul din Ministerul Justiției, Alina Rădoi, din partea Guvernului. Interesele magistraților au fost reprezentate de  delegați ai Asociației Magistraților din România, Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Asociației Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociației Procurorilor din România, Asociației Forumului Judecătorilor din România.

