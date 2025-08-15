Prima pagină » Actualitate » Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”

Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”

Mara Răducanu
15 aug. 2025, 18:08, Actualitate
Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților:

Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR, critică proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților, pus în dezbatere publică joi de Ministerul Muncii. Fostul preșdinte al CCR l-a catalogat ca fiind „brutal” și „dăunător per total.”  Acesta a avertizat că adoptarea legii ar putea genera un val de pensionări înainte de 1 octombrie 2025.

„Vor pleca toți care mai sunt cât de cât trecuți prin meserie și care au experiență. Judecătorii de astăzi sunt foarte tineri, mult prea tineri ajung judecători.”

Ce prevede proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților

Proiectul prevede ca vârsta de pensionare pentru magistrați să fie cea standard din sistemul public de pensii, adică 65 de ani. Magistrații care vor dori pensionarea trebuie să aibă minim 35 de ani vechime.

Modificări sunt și în ceea ce privește cuantumul pensiei. Mai exact, aceasta nu va putea fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionării.

În proiectul care are scopul de a reforma sistemul de pensii din magistratură, nu sunt incluși și judecătorii CCR, pentru că statutul acestora este prevăzut într-o altă lege, au explicat reprezentanții Guvernului.

Conform proiectului, reforma privind pensiile magistraților ar trebui să fie adoptată până la data de 1 octombrie 2025 – atunci când proiectul de lege ar trebui să intre în vigoare.

„Pensiile lor nu sunt plătite din fondul național de pensii”

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a declarat, la prezentarea proiectului, că acesta respectă deciziile CCR, pentru a evita blocarea sa.

În trecut, Curtea a respins mai multe inițiative de eliminare sau reducere a pensiilor de serviciu, invocând afectarea independenței justiției, încălcarea drepturilor câștigate și discriminarea între categorii de pensionari.

„Bănuiesc că va trece. Să vedem, nu știu, nu mai sunt acolo, nu știu cum gândesc cei de acum. Câtă vreme textul pe care ei îl propun în noul proiect nu are efecte retroactive, deci nu îi afectează pe cei care au beneficiat până acum de prevederile legii, nu văd de ce n-ar trece de CCR. Cred că va trece”, a spus Zegrean, care a condus CCR între 2010 și 2016.

Într-un dialog cu jurnaliștii HotNews, acesta a apreciat că, deși nu vede motive pentru care actul normativ ar putea fi respins de CCR, crede că nu va trece, în schimb,  de Parlament.

„Nu se poate să tot dai în judecători, să îi tot critici, să spui că din vina lor nu mai sunt bani de pensii. Nu este adevărat, pentru că pensiile lor nu sunt plătite din fondul național de pensii. Cea mai mare parte a pensiilor lor sunt plătite de la bugetul de stat, ori bugetul de stat, nu știu, dacă e așa fragil încât nu poate să susțină pensia a câteva mii de magistrați…”, a adăugat Augustin Zegrean.

Documentul nu include însă pensiile judecătorilor CCR. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, statutul acestora este reglementat separat, iar includerea lor ar fi creat un „paralelism legislativ” ce ar încălca principiul legalității și securității juridice.

„Eu de mult am spus că nu aveau ce să caute judecătorii CCR acolo. CCR nu face parte din sistemul judecătoresc, nu judecă oameni, se judecă legi și respectarea Constituției.”

Fostul președinte al CCR a subliniat că schimbările vor reduce substanțial pensiile viitoare.

„Până acum, magistrații primeau 80% din ultimul venit brut, iar de acum vor primi 70% din salariul net. Sigur că va fi un cuantum diferit, va fi o mare diferență. Nu trebuia să se ajungă aici. Nu trebuia să se introducă această tulburare formidabilă în sistemul de justiție.”

Ce prevede reforma din justiție

  • Vârsta de pensionare: standardul din sistemul public, 65 de ani.
  • Vechime: minimum 35 de ani în muncă, din care cel puțin 25 de ani în funcțiile vizate.
  • Cuantum: maximum 70% din venitul net din ultima lună de activitate.
  • Pensionare anticipată: permisă doar cu 35 de ani de vechime, penalizare de 2% pe an până la vârsta standard.
  • Eșalonarea vârstei: creștere anuală cu 1 an și jumătate până în 2036
  • Norme tranzitorii: cei care îndeplinesc condițiile până la 1 octombrie 2025 își păstrează drepturile actuale.
  • Excluderea judecătorilor CCR: motivată de Guvern prin diferența de reglementare legislativă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
18:17
Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
ACTUALITATE Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”
18:15
Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”
POLITICĂ Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
18:09
Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
VIDEO Incendiu de vegetație în localitatea Clinceni. A fost emis un mesaj RO-Alert
18:00
Incendiu de vegetație în localitatea Clinceni. A fost emis un mesaj RO-Alert
POLITICĂ Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
17:29
Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
EXTERNE Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil”
17:16
Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil”
Mediafax
Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: 'A venit timpul să punem capăt războiului'
Digi24
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Tânăr băut, prins de poliţişti cu peste 120 km/h pe o stradă din Bacău
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Nimeni n-a auzit de a doua cea mai bogată femeie din lume, care are o avere de peste 80 de miliarde de euro
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Comoara ascunsă din inima Banatului. Turiştii o descoperă întâmplător, după mari aventuri
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
KanalD
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
Fiul secret al lui Vladimir Putin. Cum arată cel de-al doilea fiu al liderului de la Kremlin (FOTO)
Evz.ro
Detaliile secrete ale înțelegerii dintre Radu Budeanu și G4Media
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Cele 7 valori morale valabile în toate culturile de pe Pământ
VIDEO Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
18:27
Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
EXTERNE Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
18:11
Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
VIDEO În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește
17:43
În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește
EXTERNE Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America”
17:35
Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America”
ACTUALITATE Ce se mai știe de bărbatul care a câștigat peste 1 milion de euro la loto, anul trecut. Ce a făcut, de fapt, cu banii
17:08
Ce se mai știe de bărbatul care a câștigat peste 1 milion de euro la loto, anul trecut. Ce a făcut, de fapt, cu banii
EXTERNE Donald Trump a avut o DISCUȚIE MINUNATĂ cu „respectatul președinte al Belarusului”, Aleksandr Lukașenko / Ce au vorbit cei doi
17:08
Donald Trump a avut o DISCUȚIE MINUNATĂ cu „respectatul președinte al Belarusului”, Aleksandr Lukașenko / Ce au vorbit cei doi