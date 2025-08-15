Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”

Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR, critică proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților, pus în dezbatere publică joi de Ministerul Muncii. Fostul preșdinte al CCR l-a catalogat ca fiind „brutal” și „dăunător per total.” Acesta a avertizat că adoptarea legii ar putea genera un val de pensionări înainte de 1 octombrie 2025.

„Vor pleca toți care mai sunt cât de cât trecuți prin meserie și care au experiență. Judecătorii de astăzi sunt foarte tineri, mult prea tineri ajung judecători.”

Ce prevede proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților

Proiectul prevede ca vârsta de pensionare pentru magistrați să fie cea standard din sistemul public de pensii, adică 65 de ani. Magistrații care vor dori pensionarea trebuie să aibă minim 35 de ani vechime.

Modificări sunt și în ceea ce privește cuantumul pensiei. Mai exact, aceasta nu va putea fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionării.

În proiectul care are scopul de a reforma sistemul de pensii din magistratură, nu sunt incluși și judecătorii CCR, pentru că statutul acestora este prevăzut într-o altă lege, au explicat reprezentanții Guvernului.

Conform proiectului, reforma privind pensiile magistraților ar trebui să fie adoptată până la data de 1 octombrie 2025 – atunci când proiectul de lege ar trebui să intre în vigoare.

„Pensiile lor nu sunt plătite din fondul național de pensii”

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a declarat, la prezentarea proiectului, că acesta respectă deciziile CCR, pentru a evita blocarea sa.

În trecut, Curtea a respins mai multe inițiative de eliminare sau reducere a pensiilor de serviciu, invocând afectarea independenței justiției, încălcarea drepturilor câștigate și discriminarea între categorii de pensionari.

„Bănuiesc că va trece. Să vedem, nu știu, nu mai sunt acolo, nu știu cum gândesc cei de acum. Câtă vreme textul pe care ei îl propun în noul proiect nu are efecte retroactive, deci nu îi afectează pe cei care au beneficiat până acum de prevederile legii, nu văd de ce n-ar trece de CCR. Cred că va trece”, a spus Zegrean, care a condus CCR între 2010 și 2016.

Într-un dialog cu jurnaliștii HotNews, acesta a apreciat că, deși nu vede motive pentru care actul normativ ar putea fi respins de CCR, crede că nu va trece, în schimb, de Parlament.

„Nu se poate să tot dai în judecători, să îi tot critici, să spui că din vina lor nu mai sunt bani de pensii. Nu este adevărat, pentru că pensiile lor nu sunt plătite din fondul național de pensii. Cea mai mare parte a pensiilor lor sunt plătite de la bugetul de stat, ori bugetul de stat, nu știu, dacă e așa fragil încât nu poate să susțină pensia a câteva mii de magistrați…”, a adăugat Augustin Zegrean.

Documentul nu include însă pensiile judecătorilor CCR. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, statutul acestora este reglementat separat, iar includerea lor ar fi creat un „paralelism legislativ” ce ar încălca principiul legalității și securității juridice.

„Eu de mult am spus că nu aveau ce să caute judecătorii CCR acolo. CCR nu face parte din sistemul judecătoresc, nu judecă oameni, se judecă legi și respectarea Constituției.”

Fostul președinte al CCR a subliniat că schimbările vor reduce substanțial pensiile viitoare.

„Până acum, magistrații primeau 80% din ultimul venit brut, iar de acum vor primi 70% din salariul net. Sigur că va fi un cuantum diferit, va fi o mare diferență. Nu trebuia să se ajungă aici. Nu trebuia să se introducă această tulburare formidabilă în sistemul de justiție.”

Ce prevede reforma din justiție

Vârsta de pensionare: standardul din sistemul public, 65 de ani.

Vechime: minimum 35 de ani în muncă, din care cel puțin 25 de ani în funcțiile vizate.

Cuantum: maximum 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Pensionare anticipată: permisă doar cu 35 de ani de vechime, penalizare de 2% pe an până la vârsta standard.

Eșalonarea vârstei: creștere anuală cu 1 an și jumătate până în 2036

Norme tranzitorii: cei care îndeplinesc condițiile până la 1 octombrie 2025 își păstrează drepturile actuale.

Excluderea judecătorilor CCR: motivată de Guvern prin diferența de reglementare legislativă.

