Doliu în lumea sportului! Viorel Grosu, unul dintre cei mai importanți antrenori de ciclism a murit marți seară, la vârsta de 59 de ani.

Vestea tristă a fost anunțată de fiul său, Eduard Grosu, unul dintre cei mai valoroși cicliști români din ultimele două decenii.

Originar din Zărnești, Viorel Grosu a fost multiplu campion național la ciclism înainte de a deveni antrenor. Timp de mai multe decenii a activat la clubul Torpedo Zărnești, unde a descoperit și pregătit numeroși sportivi, fiind implicat și în pregătirea loturilor naționale de juniori.

În 2017, antrenorul a candidat pentru funcția de președinte al Federației Române de Ciclism. În ultimii ani, a făcut parte din Comisia Tehnică a Federației Române de Ciclism.

Viorel Grosu, omul din spatele succesului lui Eduard Grosu

Una dintre cele mai importante contribuții ale lui Viorel Grosu la ciclismul românesc a fost chiar formarea fiului său, Eduard Grosu.

Viorel Grosu a avut un rol decisiv în cariera fiului său, Eduard Grosu, cel mai titrat ciclist român al ultimului deceniu. Eduard este primul rutier din România care a concurat pentru o echipă profesionistă de nivel Pro Continental și care a luat startul în Turul Italiei (Giro d’Italia). În 2015, a obținut cea mai bună performanță din istoria ciclismului românesc în Turul Italiei, când s-a clasat pe locul 5 în a 13-a etapă a competiției.

Născut în 1992, Eduard Grosu a devenit campion național la șosea și contratimp, a câștigat etape în competiții internaționale precum Turul Croației, Turul Qinghai Lake și Turul României și a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Federația Română de Ciclism: ”A fost un mentor și un adevărat reper”

Federația Română de Ciclism a transmis condoleanțe familiei și a subliniat contribuția majoră pe care antrenorul a avut-o la dezvoltarea acestui sport.

”Formator al mai multor generații de cicliști, nea Vio și-a pus amprenta într-un mod definitoriu asupra ciclismului și sportului românesc. A fost un mentor, un om deosebit și un adevărat reper pentru cei care au avut șansa să îl cunoască și să-i fie aproape”, au transmis reprezentanții Federației Române de Ciclism.

Prin sportivii pe care i-a descoperit și pregătit, dar și prin contribuția sa la formarea noilor generații, Viorel Grosu lasă în urmă o moștenire importantă în ciclismul românesc.