Ilie Bolojan, după discuția cu președintele PPE: „Îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul”

„Am avut astăzi o discuţie foarte bună cu domnul Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European. I-am mulţumit pentru susţinere şi colaborarea bună pe care o avem la nivel european. Am discutat despre priorităţile pentru perioada următoare şi direcţiile pe care le avem în vedere, atât la nivel naţional, cât şi european”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

„I-am transmis domnului Weber că îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul, pentru a asigura o guvernare responsabilă, continuarea reformelor şi folosirea corectă a banilor publici”, mai spune el.

Șeful Executivului precizează că prioritatea sa rămâne îndeplinirea jaloanelor PNRR pentru a asigura absorbţia fondurilor europene, astfel încât să evităm pierderea acestor resurse, de care depind investiţii importante în infrastructură, sănătate şi educaţie.

Preşedintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a transmis, miercuri, un puternic mesaj de susţinere pentru premierul Ilie Bolojan, despre care susţine că a obţinut rezultate în toate priorităţile PPE.

„O guvernare responsabilă înseamnă să punem cetăţenii pe primul loc şi să luăm deciziile necesare: reducerea cheltuielilor excesive, reducerea birocraţiei, promovarea reformelor şi modernizarea instituţiilor publice, întotdeauna cu respect deplin pentru banii contribuabililor”, afirmă Weber. Acesta apreciază, de asemenea, că ”Partidul Social-Democrat din România s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene”.