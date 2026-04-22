Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan, după discuția cu președintele PPE: „Îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul”

Ilie Bolojan, după discuția cu președintele PPE: „Îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul”

Olga Borșcevschi
Ilie Bolojan, după discuția cu președintele PPE: „Îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul”
Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a anunțat, miercuri, că i-a transmis președintelui Partidului Popular European, Manfred Weber, că își asumă în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul, pentru a asigura o guvernare responsabilă, continuarea reformelor și folosirea corectă a banilor publici.

„Am avut astăzi o discuţie foarte bună cu domnul Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European. I-am mulţumit pentru susţinere şi colaborarea bună pe care o avem la nivel european. Am discutat despre priorităţile pentru perioada următoare şi direcţiile pe care le avem în vedere, atât la nivel naţional, cât şi european”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

„I-am transmis domnului Weber că îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul, pentru a asigura o guvernare responsabilă, continuarea reformelor şi folosirea corectă a banilor publici”, mai spune el.

Șeful Executivului precizează că prioritatea sa rămâne îndeplinirea jaloanelor PNRR pentru a asigura absorbţia fondurilor europene, astfel încât să evităm pierderea acestor resurse, de care depind investiţii importante în infrastructură, sănătate şi educaţie.

Preşedintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a transmis, miercuri, un puternic mesaj de susţinere pentru premierul Ilie Bolojan, despre care susţine că a obţinut rezultate în toate priorităţile PPE.

„O guvernare responsabilă înseamnă să punem cetăţenii pe primul loc şi să luăm deciziile necesare: reducerea cheltuielilor excesive, reducerea birocraţiei, promovarea reformelor şi modernizarea instituţiilor publice, întotdeauna cu respect deplin pentru banii contribuabililor”, afirmă Weber. Acesta apreciază, de asemenea, că ”Partidul Social-Democrat din România s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene”.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un colaps misterios a schimbat Europa acum 5.000 de ani, spun oamenii de știință
TURISM Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
16:45
Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
FLASH NEWS Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
16:44
Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
MILITAR Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
16:39
Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
HOROSCOP Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi
16:39
Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi
EXCLUSIV Ponta: Nicușor Dan le-a băgat USR pe gât/Le-a băgat pe dracu în casă/Nu te poți împăca cu dracu/Nu cred că va zice am greșit
16:34
Ponta: Nicușor Dan le-a băgat USR pe gât/Le-a băgat pe dracu în casă/Nu te poți împăca cu dracu/Nu cred că va zice am greșit
ULTIMA ORĂ Grupul Minorităților Naționale începe consultările cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația minorităților
16:34
Grupul Minorităților Naționale începe consultările cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația minorităților

