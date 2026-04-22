Anunțul lui Ilie Bolojan în urma consultărilor cu Nicușor Dan: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”

Consultările între președinte Nicușor Dan și reprezentanții PNL s-au încheiat. Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat la finalul consultărilor că l-a informat pe președintele României de faptul că își asumă în continuare mandatul de premier.

„Am încheiat consultările cu domnul președinte în care am prezentat poziția PNL. Această poziție reflectă deciziile pe care Biroul Politic le-a decis ieri. Îmi asum în continuare mandatul de premier. PNL va susține în plan guvernamental activitatea Guvernului astfel încăt să putem desfășura o activitate de administrare a țării în aceste situații diferite”, a spus Ilie Bolojan.

Bolojan a anunțat care sunt prioritățile sale în funcția de premier în perioada următoare. Premierul a transmis că PNL va susține proiectele importante în așa fel încât criza generată de social-democrați să aibă efecte reduse. De asemenea, oficialul a spus că a avut un dialog bun cu președintele Nicușor Dan și că l-a asigurat de responsabilitatea PNL pentru guvernarea României.

„Sunt 2-3 priorități. Una ține de îndeplinirea jaloanelor pentru absorbția fondurilor europene, trebuie făcute câteva reforme, ceea ce necesită proiecte de legi în Parlament sau hotărâri de guvern. E nevoie de sprijin parlamentar. PNL va susține un moratoriu astfel încât România să îndeplinească aceste jaloane. Vom susține proiectele importante care sunt necesare în perioada următoare astfel încât criza politică declanșată de PSD să aibă efecte cât mai mici asupra economiei și absorbția fondurilor europene. Prioritară este îndeplinirea jaloanelor pentru absorbția fondurilor europene. Am prezentat aceste lucruri președintelui, am avut un dialog bun și l-am asigurat de responsabilitatea PNL și a mea personal pentru a genera stabilitate, pentru a asigura reformele, pentru a crea condiții de prosperitate pentru cetățeni în anii următori”, a mai declarat premierul Bolojan.

Sorin Grindeanu: PSD poate să treacă în opoziție, noi nu susținem un guvern minoritar

După încheierea consultărilor cu PSD, Sorin Grindeanu a transmis că partidul său vrea schimbarea premierului, altfel va trece în opoziție fără a susține un guvern minoritar. De asemenea, liderul social-democraților a precizat că partidul său va respecta angajamentele internaţionale ale României indiferent dacă va fi la putere sau în opoziţie.

RECOMANDAREA AUTORULUI: