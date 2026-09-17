Ilie Bolojan, prim-ministrul demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, a anunțat joi, 17 septembrie, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că PNL „va începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități” în vederea formării Guvernului lui Siegfried Mureșan, europarlamentarul desemnat de președintele Nicușor Dan după 135 de zile de la căderea Guvernului lui Bolojan. Calculele arată că, pentru a putea forma următorul Executiv cu puteri depline, europarlamentarul liberalilor are nevoie de 233 de voturi pozitive în Parlament, scenariu care este imposibil fără susținere din partea PSD sau a deputaților și senatorilor din polul suveranist. Cu alte cuvinte, Bolojan anunță startul negocierilor cu partidele care, la începutul lunii mai, au dat jos Guvernul său.

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„Este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României” / „Alături de partenerii noștri, vom începe imediat discuțiile pentru constituirea unei majorități”

„Prin propunerea ca Siegfried Muresan să fie premierul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană.

Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa.

Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României.

România are nevoie urgent de un guvern. Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară.

Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor”, a precizat Ilie Bolojan în postarea publicată de Facebook.

De câte voturi are nevoie Siegfried în Parlament pentru a fi următorul premier al României

Articolul 103 din Constituția României menționează că, după ce a fost desemnat de președinte pentru funcția de prim-ministru, noul candidat are datoria de a cere, în termen de 10 zile, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Ulterior, în ședință comună a celor două camere, Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.

În prezent, Parlamentul României are 330 de deputați și 134 de senatori, ceea ce înseamnă că noul prim-ministru va avea nevoie de 233 de voturi pozitive pentru a prelua funcția din care a fost demis Ilie Bolojan la începutul lunii mai.