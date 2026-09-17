Prima pagină » Actualitate » Bolojan dă semnalul de start al negocierilor cu PSD și „extremiștii” pentru obținerea majorității care să învestească Guvernul Mureșan. „Țara are șansa de a continua pe calea corectă”

Bolojan dă semnalul de start al negocierilor cu PSD și „extremiștii” pentru obținerea majorității care să învestească Guvernul Mureșan. „Țara are șansa de a continua pe calea corectă”

Flavius Niculescu
Bolojan dă semnalul de start al negocierilor cu PSD și „extremiștii” pentru obținerea majorității care să învestească Guvernul Mureșan. „Țara are șansa de a continua pe calea corectă”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ilie Bolojan, prim-ministrul demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, a anunțat joi, 17 septembrie, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că PNL „va începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități” în vederea formării Guvernului lui Siegfried Mureșan, europarlamentarul desemnat de președintele Nicușor Dan după 135 de zile de la căderea Guvernului lui Bolojan. Calculele arată că, pentru a putea forma următorul Executiv cu puteri depline, europarlamentarul liberalilor are nevoie de 233 de voturi pozitive în Parlament, scenariu care este imposibil fără susținere din partea PSD sau a deputaților și senatorilor din polul suveranist. Cu alte cuvinte, Bolojan anunță startul negocierilor cu partidele care, la începutul lunii mai, au dat jos Guvernul său.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României” / „Alături de partenerii noștri, vom începe imediat discuțiile pentru constituirea unei majorități”

„Prin propunerea ca Siegfried Muresan să fie premierul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană.

Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa.

Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României.

România are nevoie urgent de un guvern. Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară.

Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor”, a precizat Ilie Bolojan în postarea publicată de Facebook.

Ilie Bolojan | Sursa foto: Mediafax

De câte voturi are nevoie Siegfried în Parlament pentru a fi următorul premier al României

Articolul 103 din Constituția României menționează că, după ce a fost desemnat de președinte pentru funcția de prim-ministru, noul candidat are datoria de a cere, în termen de 10 zile, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Ulterior, în ședință comună a celor două camere, Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.

În prezent, Parlamentul României are 330 de deputați și 134 de senatori, ceea ce înseamnă că noul prim-ministru va avea nevoie de 233 de voturi pozitive pentru a prelua funcția din care a fost demis Ilie Bolojan la începutul lunii mai.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru

Cum face rost Siegfried Mureșan de 233 de voturi pentru a-și putea forma Guvernul

La momentul actual, structura Parlamentului din România se prezintă în felul următor:

  • PSD: 126 de parlamentari – 91 deputați, 35 senatori
  • AUR: 92 de parlamentari – 62 deputați, 30 senatori
  • PNL: 80 de parlamentari – 54 deputați, 26 senatori
  • USR: 58 de parlamentari – 40 deputați, 18 senatori
  • UDMR: 31 de parlamentari – 21 deputați, 10 senatori
  • UPR: 17 parlamentari – toți deputați
  • Minorități: 17 parlamentari – toți deputați
  • SOS: 13 parlamentari – toți deputați
  • PACE: parlamentari – toți senatori
  • Neafiliați: 23 de parlamentari – 15 deputați, 8 senatori
  • TOTAL: 464 de parlamentari – 330 deputați, 134 senatori

Pe lângă USR și aripa din PNL condusă de Ilie Bolojan, Siegfried Mureșan a mai primit și confirmarea susținerii din partea UDMR la votul de învestitură. Kelemen Hunor a anunțat că partidul său va fi „partener în acest demers”.

Siegfried Mureșan / Foto – Mediafax

De aceea, când va ajunge la votul Parlamentului, Siegfried Mureșan ar putea primi, în scenariul realist, următoarele voturi din partea grupurilor parlamentare, pentru a-și asigura minimul necesar:

  • PSD: 0 voturi
  • AUR: 0 voturi
  • PNL: 80 de voturi – 100% din numărul grupului de parlamentari
  • USR: 58 de voturi – 100% din numărul grupului de parlamentari
  • UDMR: 31 de voturi – 100% din numărul grupului de parlamentari
  • UPR: 0 voturi
  • Minorități: 17 voturi – 100% din numărul grupului de parlamentari
  • SOS: 0 voturi
  • PACE: 0 voturi
  • Neafiliați: 12 voturi – 50% din numărul grupului de parlamentari
  • TOTAL: 198 de voturi – mai puțin de jumătate din numărul total al parlamentarilor

Astfel, fără susținere din partea deputaților și senatorilor PSD sau fără să primească sprijin din partea polului suveranist, Siegfried Mureșan are, practic, o misiune imposibilă de fi următorul prim-ministru al României.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Lider PNL din tabăra Bolojan, pentru Gândul: „Ne-a surprins nominalizarea lui Siegfried Mureșan”
20:21
Lider PNL din tabăra Bolojan, pentru Gândul: „Ne-a surprins nominalizarea lui Siegfried Mureșan”
FLASH NEWS Ce șanse are guvernul Siegfried Mureșan să treacă de Parlament. Gândul prezintă scenariile votului de învestitură
19:29
Ce șanse are guvernul Siegfried Mureșan să treacă de Parlament. Gândul prezintă scenariile votului de învestitură
AGRICULTURĂ Focarul de pestă a micilor rumegătoare din Giulvăz, Timiș, a fost închis. Restricțiile pentru ovine și caprine rămân până în octombrie
19:18
Focarul de pestă a micilor rumegătoare din Giulvăz, Timiș, a fost închis. Restricțiile pentru ovine și caprine rămân până în octombrie
NEWS ALERT Alte cinci persoane reținute după violențele recente din Piața Victoriei urmează să compară în fața judecătorilor cu propunerea arestării preventive
19:17
Alte cinci persoane reținute după violențele recente din Piața Victoriei urmează să compară în fața judecătorilor cu propunerea arestării preventive
REACȚIE Kelemen Hunor, primul lider care anunță că votează Guvernul Mureșan. Ce compromis spune că nu va face
19:10
Kelemen Hunor, primul lider care anunță că votează Guvernul Mureșan. Ce compromis spune că nu va face
ȘTIINȚĂ Oamenii de știință au descoperit o nouă specie de felină, pentru prima dată în ultimii 100 de ani
18:56
Oamenii de știință au descoperit o nouă specie de felină, pentru prima dată în ultimii 100 de ani
Mediafax
EXPLICAȚIE! Ce urmează după desemnarea premierului? Când se poate ajunge la anticipate
Digi24
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Cancan.ro
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Adevarul
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier al României. A lucrat în Bundestag și la Bruxelles
Mediafax
ANALIZĂ. Câte voturi poate strânge Guvernul Mureșan în Parlament? Unde se blochează calculele
Click
A scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!”
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Un singur impact cu un asteroid ar fi remodelat o întreagă lună marțiană
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
SANCȚIUNI Trump urmează să semneze decretul care impune noi sancțiuni Rusiei și țărilor care cumpără energie rusească. Printre cei vizați se află și UE
21:18
Trump urmează să semneze decretul care impune noi sancțiuni Rusiei și țărilor care cumpără energie rusească. Printre cei vizați se află și UE
MILITAR Gigantul auto General Motors a livrat primele piese pentru rachetele Patriot, pe fondul crizei de muniție din Statele Unite
20:37
Gigantul auto General Motors a livrat primele piese pentru rachetele Patriot, pe fondul crizei de muniție din Statele Unite
EXCLUSIV Crin Antonescu, reacție vehementă după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Susținut de liberali pentru a beneficia de simpatia liderilor germani”
20:23
Crin Antonescu, reacție vehementă după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Susținut de liberali pentru a beneficia de simpatia liderilor germani”
REACȚIE Victor Ponta anunță că Guvernul Mureșan va obține mai puține voturi decât Guvernul Veștea
20:16
Victor Ponta anunță că Guvernul Mureșan va obține mai puține voturi decât Guvernul Veștea
EXCLUSIV Cu o zi înainte de nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a spus la Gândul că nu există voturile necesare ca un Guvern Mureșan să treacă de Parlament
20:06
Cu o zi înainte de nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a spus la Gândul că nu există voturile necesare ca un Guvern Mureșan să treacă de Parlament
CONTROVERSĂ Irlanda va boicota Eurovision 2027, pentru al doilea an consecutiv
19:47
Irlanda va boicota Eurovision 2027, pentru al doilea an consecutiv

Cele mai noi

Trimite acest link pe