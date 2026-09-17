Ce șanse are guvernul Siegfried Mureșan să treacă de Parlament. Gândul prezintă scenariile votului de învestitură

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 17 septembrie, pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Propunerea a venit după 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după celelalte două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care au eșuat în încercarea de a forma noul Executiv cu puteri depline. Pentru ca următorul Guvern să fie învestit de Parlament, Siegfried Mureșan – omul propus de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR – are nevoie de majoritatea voturilor din numărul total al deputaților și senatorilor. Gândul prezintă toate scenariile care pot avea loc la votul de învestitură.

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De câte voturi are nevoie Siegfried în Parlament pentru a fi următorul premier al României

Articolul 103 din Constituția României menționează că, după ce a fost desemnat de președinte pentru funcția de prim-ministru, noul candidat are datoria de a cere, în termen de 10 zile, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Ulterior, în ședință comună a celor două camere, Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.

În prezent, Parlamentul României are 330 de deputați și 134 de senatori, ceea ce înseamnă că noul prim-ministru va avea nevoie de 233 de voturi pozitive pentru a prelua funcția din care a fost demis Ilie Bolojan la începutul lunii mai.

Cum face rost Siegfried Mureșan de 233 de voturi pentru a-și putea forma Guvernul

La momentul actual, structura Parlamentului din România se prezintă în felul următor:

PSD: 126 de parlamentari – 91 deputați, 35 senatori

de parlamentari – 91 deputați, 35 senatori AUR: 92 de parlamentari – 62 deputați, 30 senatori

de parlamentari – 62 deputați, 30 senatori PNL: 80 de parlamentari – 54 deputați, 26 senatori

de parlamentari – 54 deputați, 26 senatori USR: 58 de parlamentari – 40 deputați, 18 senatori

de parlamentari – 40 deputați, 18 senatori UDMR: 31 de parlamentari – 21 deputați, 10 senatori

de parlamentari – 21 deputați, 10 senatori UPR: 17 parlamentari – toți deputați

parlamentari – toți deputați Minorități: 17 parlamentari – toți deputați

parlamentari – toți deputați SOS: 13 parlamentari – toți deputați

parlamentari – toți deputați PACE: 7 parlamentari – toți senatori

parlamentari – toți senatori Neafiliați: 23 de parlamentari – 15 deputați, 8 senatori

de parlamentari – 15 deputați, 8 senatori TOTAL: 464 de parlamentari – 330 deputați, 134 senatori

Pe lângă USR și aripa din PNL condusă de Ilie Bolojan, Siegfried Mureșan a mai primit și confirmarea susținerii din partea UDMR la votul de învestitură. Kelemen Hunor a anunțat că partidul său va fi „partener în acest demers”.

De aceea, când va ajunge la votul Parlamentului, Siegfried Mureșan ar putea primi, în scenariul realist, următoarele voturi din partea grupurilor parlamentare, pentru a-și asigura minimul necesar:

PSD: 0 voturi

voturi AUR: 0 voturi

voturi PNL: 80 de voturi – 100% din numărul grupului de parlamentari

de voturi – 100% din numărul grupului de parlamentari USR: 58 de voturi – 100% din numărul grupului de parlamentari

de voturi – 100% din numărul grupului de parlamentari UDMR: 31 de voturi – 100% din numărul grupului de parlamentari

de voturi – 100% din numărul grupului de parlamentari UPR: 0 voturi

voturi Minorități: 17 voturi – 100% din numărul grupului de parlamentari

voturi – 100% din numărul grupului de parlamentari SOS: 0 voturi

voturi PACE: 0 voturi

voturi Neafiliați: 12 voturi – 50% din numărul grupului de parlamentari

voturi – 50% din numărul grupului de parlamentari TOTAL: 198 de voturi – mai puțin de jumătate din numărul total al parlamentarilor

Astfel, fără susținere din partea deputaților și senatorilor PSD sau fără să primească sprijin din partea polului suveranist, Siegfried Mureșan are, practic, o misiune imposibilă de fi următorul prim-ministru al României.