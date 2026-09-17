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Gigantul auto General Motors a livrat primele piese pentru rachetele Patriot, pe fondul crizei de muniție din Statele Unite

Gigantul auto General Motors a livrat primele piese pentru rachetele Patriot, pe fondul crizei de muniție din Statele Unite
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Gigantul auto General Motors a început să furnizeze primele componente pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot către Lockheed Martin, în contextul unei lipse critice de muniție din Statele Unite. Această inițiativă urmărește utilizarea infrastructurii de producție auto la scară largă pentru a accelera fabricarea de armament, relatează Wall Street Journal.

Producătorul Lockheed Martin se confruntă cu solicitări din partea Pentagonului de a crește producția de muniții, iar în acest context, GM a livrat în luna august un prim lot de componente pentru construcția de rachete interceptoare PAC-3 destinate sistemelor Patriot. Lockheed nu a dezvăluit detalii despre dimensiunea comenzii sau amploarea lucrărilor viitoare.

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Pentagonul dorește să atragă mai multe companii civile, inclusiv producători auto și furnizorii acestora, pentru a colabora cu producătorii de armament pentru a reumple stocurile de armament ale SUA golite de războiul cu Iranul.

General Motors lucrează în prezent la extinderea diviziei sale din domeniul apărării, o unitate mică, dar în creștere. Directorul executiv Mary Barra a lăudat divizia în această vară, când a declarat că anticipează venituri din domeniul apărării de 700 de milioane de dolari în acest an.

GM și alți producători auto caută noi fluxuri de venituri pe o piață auto globală dificilă. În același timp, Lockheed a petrecut ultimul an adunând noi furnizori pentru interceptoarele Patriot, o rachetă de ultimă generație capabilă să oprească majoritatea atacurilor aeriene ale inamicului. Cererea este destul de mare în prezent întrucât stocurile tot mai mici de Patriot au lăsat Ucraina expusă periculos barajelor de rachete rusești timp de luni de zile, în timp ce războiul SUA cu Iranul a epuizat grav stocurile americane.

În ianuarie, Pentagonul a ordonat contractorului american să își tripleze producția de rachete Patriot, ajungând la peste 2.000 de rachete pe an până la sfârșitul anului 2030. Cea mai avansată rachetă Patriot costă peste 4 milioane de dolari bucata și are nevoie de mai mult de doi ani pentru a ajunge la clienții militari. Multe piese cheie sunt în mare parte fabricate manual și provin de la furnizori unici, precum Boeing, care produce sistemul de căutare avansat al rachetei.

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