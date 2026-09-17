În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate joi pentru publicația Axios, Donald Trump a precizat că se află într-un punct de cotitură crucial în privința conflictului cu Iranul și alternează în acest moment între o soluție diplomatică și o escaladare militară. Liderul de la Casa Albă a subliniat eficiența blocadei navale impuse asupra exporturilor petroliere iraniene și a menționat că ia în calcul atât opțiunea de anihilare a regimului de la Teheran, cât și o posibilă detensionare a situației înaintea reuniunilor de la ONU de săptămâna viitoare.

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„Am o decizie importantă de luat în curând. Vreau să intru și să-i anihilez [regimul iranian] sau nu? Este o decizie importantă. Orice se poate întâmpla”, a precizat Donald Trump pentru Axios.

Președintele american a mai făcut în trecut amenințări similare, iar comentariile acestea vin înaintea întâlnirii planificate marți cu lideri din șase țări din Golf, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Această întâlnire ar putea contura următoarea fază a războiului împotriva Iranului, iar pe masă se află atât decizia de a declanșa un nou efort diplomatic, cât și decizia de a intensifica acțiunile militare. În cazul în care Statele Unite aleg opțiunea militară, acestea vor avea nevoie de sprijinul aliaților săi regionali.

Unii oficiali americani avertizează că războiul a ajuns într-un impas nesustenabil, unde nu există nici pace, nici război. De asemenea, unele voci de la Washington cred că Donald Trump va relua operațiunile militare după alegerile din luna noiembrie dacă nu se ajunge până atunci la un acord concret de pace.

De asemenea, președintele Statelor Unite a precizat că vrea să se folosească de întâlnirea de săptămâna viitoare cu liderii arabi pentru a afla direct de la aceștia care sunt intențiile lor cu privire la pașii care trebuie urmați.

„Vreau să aflu unde sunt și cum o duc. Am fost foarte protectori cu ei”, a spus Trump.

La începutul lunii august, președintele american ar fi amânat reluarea operațiunilor militare majore după ce Arabia Saudită și Qatarul și-au exprimat îngrijorarea că Iranul va bombarda din nou instalațiile petroliere și cele de gaze saudite ca represalii. Din acest moment, Trump a adoptat o conduită „discretă” prin sistarea negocierilor de pace, impunerea de sancțiuni economice, continuarea blocadei navale pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz și pe creșterea fluxului de petrol către piața energetică globală. Cu toate acestea, traficul maritim este cu mult sub nivelurile de dinainte de război, iar prețurile petrolului pe bursele de tranzacționare rămân ridicate.

Atât Trump, cât și secretarul Apărării, Pete Hegseth, au ordonat armatei să își mențină nivelul forțelor în Orientul Mijlociu până la sfârșitul anului, spun oficialii americani, pentru a rămâne pregătite pentru o posibilă revenire la lupte la scară largă.

Unii oficiali americani sunt de părere că SUA trebuie să decidă curând o cale de urmat deoarece armata americană nu mai poate rămâne în expectativă mult timp.