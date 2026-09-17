Printre primele reacții după nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier a fost și cea a deputatul PNL Adrian Cozma. Acesta a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan i-a luat prin surprindere pe liberali, în condițiile în care această variantă nu ar fi fost conturată de șeful statului în timpul consultărilor de la Cotroceni.

Cozma spune că desemnarea lui Siegfried Mureșan este una firească și subliniază că europarlamentarul ar trebui să primească voturi inclusiv din partea PSD.

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„Eu cred că este o normalitate și că președintele oarecum s-a gândit că reformele trebuie continuate. Într-adevăr, ne-a spus surprins cumva această nominalizare, pentru că nu am văzut să schițeze această intenție la consultări și eu cred că nu există niciun motiv să nu fie votat de PSD și chiar de partidele din opoziție, în momentul de față”, a declarat Adrian Cozma pentru Gândul.

Vicepreședintele PNL a vorbit și despre experiența lui Siegfried Mureșan la nivel european. În opinia sa, Siegfried Mureșan ar putea negocia cu creditorii României.

„E un om care a participat la construirea bugetului Uniunii Europene, a avut atâtea poziții importante la nivelul Parlamentului European, are o relație bună cu Comisia Europeană, exact în ceea ce are nevoie România în momentul de față pentru a traversa această perioadă complicată și, mai mult decât atât, faptul că noi trebuie, în perioada următoare, să ne prezentăm în fața creditorilor, pentru că România are nevoie de credite, cu oameni care au credibilitate. Este o persoană capabilă să negocieze cu creditorii României și să mențină economia la o capacitate care să permită plata pensiilor și salariilor din sistemul bugetar.

Problema României astăzi este pe cine trimite în fața creditorilor. Toți știu că, în afară de Siegfrid Mureșan, nici cei de la PSD și nici cei de la AUR nu se pot prezenta în fața partenerilor europeni și americani, pentru că nu au credibilitate. Ce va fi în viitor în Europa nu știm. Dar astăzi avem o Comisie Europeană unde Siegfrid Mureșan este apreciat și primit și oricine stă de vorbă cu el. Nu știu dacă același lucru îl putem spune despre domnul Grindeanu, de exemplu, sau despre oricine altcineva de la AUR”, a mai spus Adrian Cozma.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. Șeful statului a subliniat că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Siegfried Mureşan a transmis, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.