Președintele Donald Trump urmează să semneze noul pachet bipartisan de sancțiuni împotriva Rusiei și a aliaților săi, după ce proiectul legislativ a fost adoptat miercuri de ambele camere ale legislativului american.

Potrivit detaliilor oferite de Kiev Independent, președintele american intenționează să semneze în curând o lege care i-ar permite să impună tarife de până la 100% țărilor care cumpără petrol și gaze rusești, precum și statelor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile internaționale, a precizat un oficial al Casei Albe pentru publicația ucraineană.

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Legea bipartisană, susținută de senatorul republican Lindsey Graham, i-ar conferi lui Donald Trump autoritatea de a impune tarife de până la 100% celor mai mari cinci cumpărători de petrol și gaze naturale rusești, precum și celor cinci țări care ajută Moscova să evite sancțiunile energetice.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat joi că noile sancțiuni americane împotriva Rusiei vor îngreuna eforturile de a ajunge la o soluție pașnică în cazul războiului din Ucraina, care durează de mai bine de patru ani și jumătate.

Printre cei vizați de noile sancțiuni americane se află și Uniunea Europeană

Dacă va fi semnată de președintele american, noua legislație ar viza țări precum China, India și Turcia, care cumpără petrol rusesc în cantități mari, în timp ce, pe de altă parte, Uniunea Europeană, China și Turcia sunt importatori majori de gaze naturale rusești.

Lista țărilor vizate ar urma să fie revizuită la fiecare 180 de zile, iar țările care importă mai puțin de 15% din exporturile totale de gaze naturale ale Rusiei și cele care reduc în mod activ aceste importuri ar fi exceptate de la tarifele americane.

Dincolo de actorii statali care achiziționează petrol și gaze din Rusia, noua lege ar impune sancțiuni și președintelui rus Vladimir Putin și altor înalți oficiali de la Kremlin, precum și unor instituții financiare rusești importante, inclusiv Banca Centrală, Sberbank și Gazprombank, dar și companii de stat rusești.