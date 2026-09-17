Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta anunță că Guvernul Mureșan va obține mai puține voturi decât Guvernul Veștea

Victor Ponta anunță că Guvernul Mureșan va obține mai puține voturi decât Guvernul Veștea

Victor Ponta anunță că Guvernul Mureșan va obține mai puține voturi decât Guvernul Veștea
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Victor Ponta a reacționat pe rețelele sociale după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru și susține că viitorul Guvern propus de acesta va obține mai puține voturi în Parlament decât Executivul Veștea. Fostul premier mai spune că PNL și USR vor avea parte de un eșec și consideră că după acest episod va urma o altă propunere de prim-ministru.

„Când joci la cacealma, când crezi că ipocrizia și minciuna sunt suficiente, când ai impresia că toți sunt „FOCI”, și nu oameni, riști să cazi în propria capcană”, a scris fostul premier pe pagina sa de Facebook.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Victor Ponta și-a continuat mesajul cu o predicție asupra votului din Parlament. Fostul premier crede că Guvernul Mureșan va obține mai puține voturi decât Guvernul Veștea.

„Guvernul «Siegfried» va obține mai puține voturi decât Guvernul «Vestea»! Dar PNL și USR se vor face de râs! După aceea urmează propunerea serioasă!”.

Mesajul vine la scurt timp după o altă postare prin care Victor Ponta a indicat numele lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, într-o formulă prezentată de acesta ca o provocare adresată președintelui Nicușor Dan.

„Șah-mat! Dacă aș fi acum în locul lui Nicușor Dan, l-aș propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru”, a scris Ponta.

Guvernul Veștea a picat în Parlament cu 189 voturi pentru și 23 împotrivă

Comparația făcută de Victor Ponta are ca reper votul acordat în Parlament Guvernului condus de Adrian Veștea. Din 212 voturi exprimate, au fost 189 pentru și 23 împotrivă.

Pentru acordarea votului de încredere este necesară majoritatea parlamentarilor, adică 233 de voturi. Adrian Veștea a fost a doua propunere pentru funcția de premier după demiterea Guvernului Bolojan. Înaintea lui Veștea, președintele Nicușor Dan îl desemnase pe Eugen Tomac, care și-a depus mandatul după zece zile.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. Șeful statului a subliniat că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Siegfried Mureșan / Foto – Mediafax

Siegfried Mureşan a transmis, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Bolojan dă semnalul de start al negocierilor cu PSD și „extremiștii” pentru obținerea majorității care să învestească Guvernul Mureșan. „Țara are șansa de a continua pe calea corectă”
21:07
Bolojan dă semnalul de start al negocierilor cu PSD și „extremiștii” pentru obținerea majorității care să învestească Guvernul Mureșan. „Țara are șansa de a continua pe calea corectă”
EXCLUSIV Crin Antonescu, reacție vehementă după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Susținut de liberali pentru a beneficia de simpatia liderilor germani”
20:23
Crin Antonescu, reacție vehementă după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Susținut de liberali pentru a beneficia de simpatia liderilor germani”
EXCLUSIV Lider PNL din tabăra Bolojan, pentru Gândul: „Ne-a surprins nominalizarea lui Siegfried Mureșan”
20:21
Lider PNL din tabăra Bolojan, pentru Gândul: „Ne-a surprins nominalizarea lui Siegfried Mureșan”
FLASH NEWS Ce șanse are guvernul Siegfried Mureșan să treacă de Parlament. Gândul prezintă scenariile votului de învestitură
19:29
Ce șanse are guvernul Siegfried Mureșan să treacă de Parlament. Gândul prezintă scenariile votului de învestitură
FLASH NEWS Alina Gorghiu nu vede cele 233 de voturi pentru Siegfried Mureșan: „Marea provocare de acum începe”. Ce sfaturi are pentru premierul desemnat
19:28
Alina Gorghiu nu vede cele 233 de voturi pentru Siegfried Mureșan: „Marea provocare de acum începe”. Ce sfaturi are pentru premierul desemnat
REACȚIE Kelemen Hunor, primul lider care anunță că votează Guvernul Mureșan. Ce compromis spune că nu va face
19:10
Kelemen Hunor, primul lider care anunță că votează Guvernul Mureșan. Ce compromis spune că nu va face
Mediafax
EXPLICAȚIE! Ce urmează după desemnarea premierului? Când se poate ajunge la anticipate
Digi24
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Cancan.ro
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Adevarul
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier al României. A lucrat în Bundestag și la Bruxelles
Mediafax
ANALIZĂ. Câte voturi poate strânge Guvernul Mureșan în Parlament? Unde se blochează calculele
Click
A scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!”
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Un singur impact cu un asteroid ar fi remodelat o întreagă lună marțiană
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
SANCȚIUNI Trump urmează să semneze decretul care impune noi sancțiuni Rusiei și țărilor care cumpără energie rusească. Printre cei vizați se află și UE
21:18
Trump urmează să semneze decretul care impune noi sancțiuni Rusiei și țărilor care cumpără energie rusească. Printre cei vizați se află și UE
MILITAR Gigantul auto General Motors a livrat primele piese pentru rachetele Patriot, pe fondul crizei de muniție din Statele Unite
20:37
Gigantul auto General Motors a livrat primele piese pentru rachetele Patriot, pe fondul crizei de muniție din Statele Unite
EXCLUSIV Cu o zi înainte de nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a spus la Gândul că nu există voturile necesare ca un Guvern Mureșan să treacă de Parlament
20:06
Cu o zi înainte de nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a spus la Gândul că nu există voturile necesare ca un Guvern Mureșan să treacă de Parlament
CONTROVERSĂ Irlanda va boicota Eurovision 2027, pentru al doilea an consecutiv
19:47
Irlanda va boicota Eurovision 2027, pentru al doilea an consecutiv
REACȚIE Cum prezintă presa internațională nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru postul de premier al României
19:30
Cum prezintă presa internațională nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru postul de premier al României
AGRICULTURĂ Focarul de pestă a micilor rumegătoare din Giulvăz, Timiș, a fost închis. Restricțiile pentru ovine și caprine rămân până în octombrie
19:18
Focarul de pestă a micilor rumegătoare din Giulvăz, Timiș, a fost închis. Restricțiile pentru ovine și caprine rămân până în octombrie

Cele mai noi

Trimite acest link pe