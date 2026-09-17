Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu a lansat o serie de ironii la adresa USR, despre care susține că a pierdut o parte importantă din electorat. Social-democratul a comparat situația partidului cu o perioadă de secetă și a făcut referire, în acest context, la deputata Diana Buzoianu și la proiectele sale. Acesta a adăugat că AUR poate să devină cea mai mportantă forță politică. Urmărește emisiunea întreagă aici.

„USR a cam rămas pe uscat, i-a prins seceta asta pe Dunăre mai la mal”

Ionuț Pucheanu a ironizat situația actuală a celor din USR, despre care afirmă că au pierdut o parte esențială a bazinului electoral în favoarea premierului demis Ilie Bolojan. Reprezentantul social-democrat a făcut trimitere și la inițiativele promovate de deputata Diana Buzoianu. Acesta a menționat că toate sondajele îi clasează pe cei de la USR undeva în jurul procentului de 8%.

„După care, dacă înțeleg eu bine aritmetica și logica lucrurilor, USR a cam rămas pe uscat, i-a prins seceta asta pe Dunăre mai la mal, sunt puțin pe uscat. Asta și pentru că, cel mai probabil, Diana Buzoianu le-a amenajat o plajă frumoasă cât să fie pe fotosinteză și biodiversitate. Spun asta pentru că Bolojan a reușit să le fure o fracție consistentă din electorat. Toate sondajele serioase îi dau undeva la 8%, drept pentru care s-au legat oribil de existența lui Bolojan”, a afirmat prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

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AUR poate deveni prima forță pe scena politică din România

În același timp, Ionuț Pucheanu apreciază că partidul condus de George Simion are șanse reale să ocupe prima poziție în preferințele electoratului la un nou scrutin parlamentar. În opinia sa, formațiunea depășește pragul de 30% din intențiile de vot.

„E posibil ca AUR să devină cea mai importantă forță politică. Eu nu-l văd, să-mi fie cu iertare. Eu nu-l văd să mai fie cu cifra 4 în față. E posibil să depășească borna a minim 30%, ceea ce înseamnă că poate să fie de la 30 în sus”, a spus Ionuț Pucheanu.

O eventuală alianță între PNL și USR nu poate depăși scorul de 28 la sută

Prim-vicepreședintele PSD anticipează o candidatură comună între PNL și USR la viitoarele alegeri parlamentare. Cu toate acestea, el consideră că un asemenea bloc electoral se va plasa pe locul secund, în timp ce PSD își poate păstra cota electorală din anii precedenți.

„Cred că logica ar fi a unei alianțe între aceste două partide, vor candida la niște eventuale alegeri anticipate sub forma unei alianțe. Părerea mea e că vor putea marca un scor între 25 și maxim 28%, nu mai mult, ceea ce s-ar putea să-i claseze pe locul 2 politic și PSD, care cel mai probabil bifează cu puțină încordare și organizare minim scorul pe care l-am scos acum 2 ani de zile, însemnând 20-21%”, a afirmat prim-vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu.

Zidurile ridicate între principalele partide blochează orice negociere pentru guvernare

Ionuț Pucheanu a susținut că scena politică este împărțită între trei mari forțe, cu scoruri electorale diferite, însă relațiile tensionate dintre acestea fac dificilă orice colaborare. El a dat ca exemplu relația dintre AUR, USR și PNL, despre care afirmă că au ajuns să ridice „ziduri” politice între ele, astfel încât negocierile pentru o eventuală guvernare ar fi foarte complicate.

„Dacă e să ne uităm pe scenă, avem un 30 și, un 20 și încă un 20 și. Până acum am trasat, s-au clădit atâtea ziduri între cele 3 forțe politice, încât niciunul nu va mai fi în stare să poarte o discuție normală politică cu vecinul. AUR nu face în ruptul capului cu USR și PNL”, a declarat prim-vicepreședintele.

Sondajele de opinie confirmă o polarizare accentuată a electoratului din România

La alegerile parlamentare din decembrie 2024, PSD a obținut 22,3% la Camera Deputaților și 22,5% la Senat, iar AUR a înregistrat 18,3% la Cameră și 18,2% la Senat. PNL a obținut 13,2% la Camera Deputaților și 14,3% la Senat, în vreme ce USR a adunat 12,2% din voturi.

Datele sociologice recente din 2026 arată o creștere a AUR către pragul de 30-32%, în timp ce USR a coborât spre 8-9%, pe fondul concurenței directe cu noul pol liberal din jurul premierului demis Ilie Bolojan. Într-un legislativ în care pragul este de 5% pentru partide și de 8-10% pentru alianțe electorale, negocierile pentru formarea unei majorități de guvernare devin aproape imposibil de realizat fără compromisuri radicale.